Mercedes a contestat rezultatul licitatiei lui Firea pentru achizitia celor 400 de autobuze. Reactia primarului general

Mercedes cere Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sa constate ca oferta depusa de Otokar nu indeplineste toate conditiile din caietul de sarcini, informeaza Economica.net Totodata, compania grupului german acuza Primaria Capitalei de lipsa de transparenta, pentru ca nu i-a prezentat punctajul pentru fiecare subfactor in parte obtinut de firmele concurente.De asemenea, Mercedes sustine ca autobuzele Otokar ar avea motoare MAN, iarMercedes contesta si dimensiunea autobuzelor Otokar, afirmand ca sunt mai lungi fata de dimensiunile stipulate in caietul de sarcini.La randul lor, turcii de la Karsan noteaza in contestatie ca dimensiunile Otokar sunt mai mari decat cele maxime solicitate de Primarie pentru modelele de 10 si 18 metri.Acestia mai spun ca"Latimea usilor de acces in interiorul cladirii de service este sub 2600 mm, in conditiile in care latimea unui autobuz urban (fara a masura deschiderea oglinzilor) este de 2550 mm. Prin urmare este imposibila introducerea autobuzului in interiorul service-ului", se arata in contestatia Karsan.Insa, chiar daca ar fi putut sa intre in service, ar fi facut-o degeaba deoarece, scrie 4tuning Sursa citata mai noteaza si ca in contestatiile depuse se arata caConsiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) urmeaza acum sa analizeze contestaiile celor doua firme si sa dea o solutie. Daca aceasta va fi favorabila, Primaria va putea sa conteste decizia la Curtea de Apel Bucuresti sau sa reevalueze ofertele firmelor.In cazul in care contestatiile vor fi respinse, firmele se pot adresa si ele Curtii de Apel Bucuresti.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, critica cele doua firme pentru ca au contestat rezultatul licitatiei, afirmand ca din aceasta cauza bucurestenii nu vor beneficia in cel mai scurt timp de un transport public modern."Este pacat ca, din cauza acestor contestatii, bucurestenii nu beneficiaza in cel mai scurt timp de un transport public modern, la standarde europene, in ciuda tuturor eforturilor depuse de Primaria Capitalei. Contestarea unor licitatii importante nu reprezinta un caz singular, mai ales ca sunt avocati care, urmarind castiguri substantiale, isi indeamna clientii sa conteste licitatiile, in detrimentul clar al cetatenilor care au nevoie de un transport public civilizat", afirma Gabriela Firea intr-un comunicat remis Ziare.com.Totodata, edilul ameninta cu instanta persoanele care "compara in mod tendentios achizitia de la Bucuresti cu achizitia de autobuze din Malta"."In ceea ce priveste persoanele care fac afirmatii defaimatoare in spatiul public si compara in mod tendentios achizitia de la Bucuresti cu achizitia de autobuze din Malta, ne rezervam dreptul de a le actiona in judecata, pentru ca astfel de afirmatii aduc prejudicii grave de imagine atat Primariei Municipiului Bucuresti, cat si Primarului General.Reiteram inca o data faptul ca nu se poate face o comparatie cu Malta, despre care se spune ca 'acelasi model de autobuz a fost cumparat cu doar 182.000 euro bucata', pentru ca, in cadrul acestei proceduri, Primaria Municipiului Bucuresti achizitioneaza trei tipuri de autobuze: 30 de autobuze de 18 metri, 50 autobuze de 10 metri (destinate traseelor de noapte si rutelor care includ zone cu carosabil mai ingust) si 329 de autobuze de 12 metri. Facem precizarea ca pretul comunicat de Municipalitate, adica 250.000 euro per bucata, reprezinta un pret mediu, acesta variind in functie de dimensiunile acestora", mai precizeaza Firea.Primarul Capitalei mai spune ca va cere modificarea legislatiei astfel incat contestatarii "de profesie" sa nu mai actioneze contra interesului cetatenilor."Totodata, subliniez faptul ca voi solicita modificarea legislatiei privind achizitiile publice, in sensul responsabilizarii celor care depun contestatii, pentru ca actuala legislatie le permite unor contestatari 'de profesie', sa actioneze contra interesului cetatenilor prin intarzierea sau chiar suspendarea unor proceduri esentiale si sa prejudicieze, nefondat, imaginea Municipalitatii. Vom continua toate demersurile legale, astfel incat cetatenii Bucurestiului sa poata beneficia cat mai rapid de mijloace de transport public in comun la parametri ridicati de siguranta si confort", incheie Firea.I.O.