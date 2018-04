Monumentul lui Cristi Paturca si borna km 0 din Piata Universitatii au disparut. Cum comenteaza Primaria Capitalei (Foto&Video)

Ziare.

"Monumentul lui Cristi Paturca si borna km 0, simboluri ale luptei pentru Libertate si Democratie au disparut de la Universitate. Stie cineva de ce? Primaria Municipiului Bucuresti, care este explicatia?", se arata pe pagina de Facebook Coruptia Ucide Dupa cateva ore de la aparitia fotografiilor, Primaria Capitalei a transmis ca monumentul a fost vandalizat recent si ca Politia Romana va face verificari."Dupa aparitia informatiei privind vandalizarea monumentului, Politia Locala a Municipiului Bucuresti s-a autosesizat si a trimis la fata locului un echipaj pentru a face primele verificari.Astfel, s-a constatat faptul ca monumentul 'Borna Kilometrica zero' fusese smuls de la locul lui si aruncat la cativa metri departare. In aceasta situatie - cazul nefiind de competenta Politiei Locale - urmeaza a fi facute verificari de catre Politia Romana", a transmis primaria intr-un comunicat remis Ziare.com.Reprezentantii primariei au precizat ca reprezentantii firmei care asigura paza piatetei Teatrului National, Getica Guard Company, au recuperat borna in cauza si ca aceasta se afla in custodia firmei de paza."Totodata, desi monumentul "Kilometrul 0 al democratiei" nu a fost realizat de Administratia Monumentelor si nu se afla in administrarea PMB, ALPAB, care are in administrare parcul Teatrului National, lucreaza in prezent la un nou sistem de prindere al monumentului", se mai arata in document.Reprezentantii primariei sustin ca asocierea numelui primarului Gabriela Firea "cu acest act de vandalism nu reprezinta altceva decat acuze nefondate, calomnii izvorate fie din lipsa elementara de informare fie constituie defaimari deliberate, pentru care persoanele in cauza trebuie sa raspunda legal.Mai mult decat atat, transformarea unui act de vandalism in instrument politic si de propaganda nu face altceva decat sa discrediteze indivizii care apeleaza la astfel de tertipuri pentru a-si creste fals popularitatea".A.G.