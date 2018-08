Nicusor Dan solicita Curtii de Conturi sa verifice cum cheltuie Firea banii Primariei, pentru vacantele pensionarilor

Ziare.

Deputatul USR a constatat ca exista o diferenta totala de 135.000 de euro intre pretul platit de municipalitate si pretul oferit de aceeasi firma, pentru aceeasi perioada, in aceleasi conditii."Bucurestenii trebuie sa stie daca banii platiti de ei sunt cheltuiti responsabil sau daca cineva se infrupta din banii lor, pe seama unor proiecte cu iz social, menite sa mai cumpere la gramada voturi pentru viitoarele alegeri", spune Nicusor Dan. Vacanta in Grecia oferita celor 1.000 de pensionari de catre Primaria Capitalei incepe sa lase dare adanci de suspiciune, dupa ce presa a dezvaluit ca pretul platit de Gabriela Firea pentru fiecare pensionar care va pleca in Grecia este mai mare cu circa 100 de euro fata de pretul oferit de aceeasi firma, pentru aceeasi perioada, in conditii similare. Deoarece la mijloc este vorba de o suma consistenta, diferenta totala fiind in jur de 135.000 de euro, s", a scris Nicusor Dan pe pagina sa de Facebook.Primaria Capitalei a anuntat, vineri, ca 970 de pensionari s-au inscris in tabara tematica cultural-educativa "La pas prin taramul legendar al Greciei", de care vor beneficia gratuit 1.000 de pensionari, iar pana acum au fost validate 250 de dosare.Pachetul de vacanta cuprinde, pe langa masa, cazare si transport, petreceri tematice ("Seara Greceasca", "Seara Romaneasca"), excursii la Muntele Olimp, vizitarea obiectivelor turistice din Meteora cu un ghid turistic si activitati recreative.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari ca toate procedurile in ceea ce priveste organizarea taberei sunt legale, adaugand ca oricum municipalitatea este mereu "sub lupa" si i se face cate un dosar la DNA dupa fiecare articol de presa.De asemenea, Primaria Capitalei a transmis un comunicat in care preciza ca acest proiect este inclus in calendarul de proiecte al Centrului pentru Seniori al municipiului Bucuresti, aprobat de municipalitate, si corespunde obiectului de activitate al institutiei, iar licitatia a fost castigata cu suma de 1.435.000 de lei fara TVA de catre agentia de turism, "si nu cu suma care s-a vehiculat in spatiul public, adica 2.000.000 de lei".Potrivit informatiilor postate pe site-ul Centrului pentru Seniori, valoarea estimata a contractului incheiat cu SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL este 1.750.000 de lei fara TVA.USR Bucuresti a cerut demiterea directorului Centrului pentru Seniori, Alexandra Dobre, dupa anuntul de organizare a taberei, acuzand incompetenta manageriala. USR a solicitat si oprirea proiectului, spunand ca este o risipa de bani publici si un pericol pentru sanatatea celor in varsta.