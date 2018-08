O firma creata de Firea la primarie da peste 10.000 de lei pe aparate de cafea

Ziare.

Compania Municipala Consolidari da peste 2.000 de euro pe aparate de cafea, cesti, pahare si farfurii, conform unui contract de pe Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP), despre care a scris pe Facebook si consilierul USR de la Sectorul 1 Clotilde Armand."Unde ne bem cafeaua in Bucuresti? La Compania Municipala Consolidari S.A.! Nu e gluma.Dna Firea da banii de la consolidarea cladirilor cu risc seismic pe... cafea. Si ce daca Bucurestiul este cea mai vulnerabila Capitala la cutremure din Europa?! Doamna primar cumpara aparate de cafea si accesorii prin Compania Municipala Consolidari S.A. in valoare de 10.779 RON, fara TVA.Asadar, bucurestenii care locuiesc in cladiri cu risc seismic vor bea o cafea foarte buna in caz de cutremur. Ce ne spunea dna Firea despre consolidari in vestitul clip video: 'Accelerarea programului de consolidari reprezinta o prioritate clara pentru actuala administratie' Succes...", a notat Clotilde Armand pe Facebook Astfel, contractul este semnat intre Compania Municipala Consolidari si Nestle Romania si este in valoare de 10.779 de lei, adica 2.330 de euro.A.G.