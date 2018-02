Niste inimioare pentru Bucuresti? Sigur ca da! 27.000 de euro, fara licitatie, intre doua firme ale Primariei

O perdea de lumini formata din 30 de siruri luminoase cu becuri LED, lunga de 100 m si cu 400 de leduri;

Decoratiune pat in forma de inima, avand aproximativ 2,3 mH, cu 2.300 de leduri;

Decoratiune inel diamant, avand aproximativ 3,5 mH, cu 2.600 de leduri;

Doua decoratiuni in forma de inima, avand aspectul unor flori, aproximativ 2,3 mH, cu 300 de leduri

Cum poate fi explicat contractul de inchiriere?

Uite compania, nu e compania

Foto: SEAP

Mai exact, Primaria Capitalei s-a gandit, ca pentru evenimentul "Bucuresti, Inima Ta - Targul de Martisor", organizat in perioada 24 februarie - 8 martie, in Piata Universitatii, sa inchirieze diverse decoratiuni, punand la bataie pentru aceasta distractie circa 27.000 de euro.Concret, bucurestenii se vor bucura, pe banii lor, de:Unora li s-ar putea parea extravagant si scump, dar dupa "feeriile" de Paste si Craciun, locul patului in forma de inima nu putea sa fie decat in capitala Romaniei.Mai departe de estetica, insa, felul in care a ales Primaria Capitalei de data asta sa foloseasca banii cetatenilor ridica mari semne de intrebare.. Mai exact, Compania Municipala de Agrement Bucuresti SA inchiriaza decoratiunile, pentru 105.128,24 de lei fara TVA (22.555 euro fara TVA si 26.840 de euro cu TVA) de la Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti.- Potrivit SEAP, oferta a fost initiata pe 20 februarie la ora 11:41, iar la ora 12:47 a fost si atribuita. Achizitia se realizeaza prin atribuire directa. Valoarea contractului, sub 30.000 de euro, permite sa nu se faca licitatie.Am incercat sa aflam daca exista un cadru legal care sa impuna astfel de tranzactii intre cele 22 de companii nou-infiintate ale Primariei Capitalei, din ratiuni care poate ne scapa."Au inceput sa mute banii dintr-o companie in alta. Compania de Agrement este cea mai activa pe piata risipirii banilor, a achizitiilor directe", sustine consilierul general Catalin Deaconescu (PNL).El precizeaza ca aceasta companie este condusa de Simona Butacu, consilier personal al primarului Gabriela Firea, consilier local al sectorului 6 si presedinte al organizatiei de tineret a PSD din Bucuresti.In ce priveste pretul pentru inchirierea ornamentelor, Deaconescu spune ca este "extrem de mare", dar ca din punct de vedere legal, procedura este in regula, deoarece s-au asigurat ca nu se depaseste suma de 30.000 de euro pentru care trebuie sa faci proceduri transparente de licitatie.Conslierul general atrage insa atentia asupra unui alt aspect controversat al acestei tranzactii.In regulament si in legislatia privind iluminatul public scrie ca iluminatul festiv nu il poate face oricine, ci operatorul de iluminat, care pana la 31 martie inca este Luxten. Contractul dintre primarie si Luxten a expirat pe 31 decembrie, dar pana pe 31 martie, inca asigura continuitatea serviciilor."Actul aditional e semnat ilegal de primar, pentru ca doar CGMB putea sa prelungeasca contractul. CGMB ar fi trebuit macar sa imputerniceasca primarul, nu putea sa semneze de capul lui", sustine Catalin Deaconescu.Avand in vedere ca CGMB nu a aprobat delegarea catre Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti, Primaria ar fi trebuit sa cumpere serviciile cu decoratiunile de la Luxten si tocmai de aceea s-a apelat la inchiriere.Insa,sustine Catalin Deaconescu."Nu are licenta. Are licenta pe care poate sa o aiba orice SRL de apartament care are doi electricieni si un inginer, cea data de ANRE pentru servicii de genul schimbarii unei prize, verificarea unei instalatii. Inca nu are licenta de operator de serviciu de iluminat. De asta nu i-au dat contractul pana acum, ca nu e autorizata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala. Nu au autorizat-o", sustine consilierul general.Am incercat sa discutam cu un reprezentant al Companiei Municipale de Iluminat Public Bucuresti SA. Sa vedem cum, de unde, de ce si la ce pret a achizitionat ornamentele pe care le inchiriaza acum suratei sale. Sa intrebam cum s-a realizat prin atribuire directa tranzactia si cum sta cu autorizarea. Insa, pe Internet poti gasi doar o adresa de email, office@cmipb.pmb.ro, nu si un numar de telefon. Am insistat si am sunat la Primaria Capitalei pentru a obtine un numar al unui reprezentant al Companiei Municipale de Iluminat Public Bucuresti SA, care sa ne ofere un punct de vedere asupra subiectului.De aici ni s-a transmis ca "inca nu s-au format companiile, suntem in discutii si se formeaza". Cum tocmai vedeam in fata ochilor o tranzactie realizata intre doua companii "inca neformate", am insistat la biroul de presa al Primariei Capitalei. Unde ni s-a spus ca nu ni se poate da un numar de contact, dar sa facem o solicitare scrisa pentru a obtine... un numar de telefon. Al unei institutii publice care functioneaza cu bani din taxele si impozitele cetatenilor!Practic, in acest moment avem 22 de companii - fantoma din punct de vedere al accesului la informatii si al transparentei, dar care fac de zor tranzactii. Numai pe SEAP, potrivit monitorizarii realizate de consilierul general Catalin Deaconescu, cele 22 de companii au realizat, in numai cateva luni, de cand s-au infiintat pe hartie, peste 370 de proceduri.Iar carnavalul achizitiilor continua. Detalii despre noi achizitii facute de Compania de Agrement Bucuresti a oferit si Clotilde Armand pe pagina de Facebook.