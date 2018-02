Peste 70% din masinile din Bucuresti risca sa fie interzise in centrul orasului

Foto: captura ProTV

Cum se va aplica planul Primariei

Autoritatile promit din nou imbunatatirea transportului in comun

In incercarea de a diminua poluarea din centrului orasului, Primaria vrea sa aplice "Planul integrat de calitate a aerului".Este vorba despre un proiect prin care, potrivit Pro TV Conform datelor oficiale,, in cazul in care Primaria isi va pune planul in aplicare.Zona vizata este delimitata de Piata Victoriei, strada Mihai Eminescu, Strada Traian, Parcul Carol, Izvor si Strada Buzesti, potrivit hartii de mai jos.Autoritatile spun ca s-au inspirat din regulile din Germania pentru a realiza acest proiect pe care vor sa il implementeze.Planul vizeaza ca strazile din centrul orasului, in care masinile poluante sunt interzise, vor fi marcate cu indicatoare de culoare rosie, pentru ca soferii sa isi dea seama ca nu pot intra daca nu au o masina cu nivel de poluare cel putin Euro 5.Pe de alta parte,, pe care vor fi obligati sa o aiba lipita de parbriz. Aceasta ar urma sa fie obtinuta de la certificatori autorizati."As merge mult pe sistemul aplicat in Germania. Acolo nu intra masinile care polueaza. Nu este o suprataxare, ci o limitare a masinilor. Putem lua o decizie precum cea in cazul rovinietei", a spus Aura Raducu, director executiv al Autoritatii de Transport Bucuresti-Ilfov.Potrivit datelor oficiale, Bucurestiul este tranzitat zilnic de 1,5 milioane de masini, in care se afla in jur de 3,7 milioane de oameni.Ca alternativa la interzicerea masinilor poluante in centrul orasului,Pe hartie, planul pentru acest an arata ca toate liniile de tramvai vor fi modernizate, precum si cele de autobuzAceasta este solutia gasita de Primarie pentru a-i indemna pe oameni sa foloseasca tot mai mult transportul in comun.Ramane de vazut daca vom asista cu adevarat la modernizarile promise, una dintre incercarile Primariei de a imbunatati traficul cu mijloacele de transport in comun s-a transformat intr-un fiasco, anul trecut cand nordul Capitalei a fost paralizat de decizia Gabrielei Firea de a infiinta o banda unica pentru autobuze Cat despre achizitia de autobuze, aceasta a fost amanata de nenumarate ori, de fiecare data fiind gasit orice alt vinovat, mai putin Primaria.C.S.