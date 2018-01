PNL a facut calculul: Cat a platit fiecare bucurestean pentru "primaria paralela" a lui Firea

Ziare.

com

"Vizavi de oportunitatea infiintarii acestor firme, remarcati ca unele dintre ele sunt infiintate sa presteze niste servicii care exista pe piata si pe care piata nu are nicio problema de a le furniza. De exemplu: compania de paza, compania de consultanta, cea de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi. De IT nu mai vorbesc. (...) F. (...)Peste 20% din buget, anul trecut, s-a scurs in zona aceasta si cred ca macar doua din proiectele importante de infrastructura, atat de necesare si atat de asteptate, Prelungirea Ghencea si Penetratia de la Ciurel, puteau fi realizate usor cu banii acestia", a afirmat Deaconescu, in cadrul unei dezbateri organizate de PNL privind companiile municipalitatii.Presedintele PNL Bucuresti , Cristian Busoi, a sustinut casi demersurile necesare in vederea asigurarii transparentei."E o modalitate prin care se vor angaja un numar important de oameni, pe salarii mai bune decat salariile din primarie, care in cea mai mare parte a lor probabil ca vor fi o armata pentru urmatoarele campanii electorale, pentru partidul de guvernamant. Sigur ca sunt o modalitate de a satisface clientela politica si economica a PSD in Bucuresti.PNL a luat o decizie foarte clara de a se opune prin toate mijloacele legale, politice infiintarii acestor companii. (...) O initiativa a colegilor mei consilieri a fost aceea de a sesiza Consiliul Concurentei, pentru ca, pana la urma, daca vor primi bani direct, prin incredintare directa, fara proceduri competitionale, poate fi vorba chiar de suspicionarea unui ajutor de stat", a spus el.Consilierul municipal Ciprian Ciucu a aratat ca, desi Gabriela Firea a invocat modelul vienez atunci cand a anuntat infiintarea Holdingului Municipal, in capitala austriaca exista doar sapte companii, iar acestea au fost infiintate de-a lungul a zeci de ani. El a afirmat ca managerii companiilor municipale din Bucuresti nu sunt persoane cu notorietate."Practic, sa infiintezi 22 de companii, sa le dai 200 de milioane de euro dintr-o data, nu are precedent in istoria managementului public. Riscul este major. (...) Modelul pe care l-am adoptat dupa anii '90 sa mergem cu servicii publice pe operatori privati, care au experienta, care au traditie, este acum total abandonat si ne intoarcem la acel model care e invalidat in 30 de ani de tranzitie: companii de stat capusate si politizate.Au zis asa: 'Nu avem capacitate administrativa in Primarie, pentru ca sunt salarii mici'. Intre timp, Guvernul a dat drumul la salarizare, dupa cum vrei, la nivel local si au crescut foarte mult salariile in Primarie. Deci argumentul cum ca nu ar putea sa tina oameni competenti si platiti bine in Primarie deja a picat", a explicat el.Potrivit unui document furnizat de PNL, dintre cele 21 de companii functionale la aceasta data, 17 sunt inregistrate in SEAP, iar 13 au realizat cel putin o achizitie publica."Campionul absolut al procedurilor este CM Consolidari - 143 de proceduri, urmat de SC Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA - 96 de proceduri si CM Tehnologia Informatiei 23. Cel mai putin: CM Parking (un autoturism) si CM Protectie Civila si Voluntariat", indica analiza PNL.Conform acesteia, "in locul coordonarii in vederea cheltuirii eficiente a banilor, fiecare companie dintre cele 21 are cate 2-3 furnizori 'agreati'".