PNL: Bucurestiul se inunda la prima ploaie ca un sat din Delta. Este raspunderea exclusiva a primarului Firea

"Faptul ca Bucurestiuleste o rusine si arata o incapacitate administrativa majora. Faptul ca administratia PSD-Firea actioneaza doar prin intermediul comisiilor si comitetelor de urgenta, care numara pomii cazuti si desfunda canalizarile, nu face decat sa confirmeToate acestea nu sunt lucruri noi, ceva de care administratia PSD-Firea sa nu aiba cunostinta. Administratia PSD-Firea nu previne inundatiile si ce face concret reprezinta aproape nimic din ce trebuie facut intr-un oras cu ritmul de dezvoltare al Bucurestiului. Faptul ca administratia PSD-Firea nici nu face nimic si nici nu arata vreo gandire de actiune este raspunderea exclusiva a primarului Firea", a scris Cristian Busoi pe Facebook.Presedintele PNL Bucuresti mai sustine ca pentru a evita o astfel de situatie este nevoie de implicarea dezvoltatorilor, a Primariei Generale a Capitalei si a administratorului retelei de canalizare, insa planurile conducerii exista doar pe hartie."Pentru ca zeci de strazi din Bucuresti sa nu mai ajunga sub ape la prima ploaie ar fi nevoie de o gandire care implica dezvoltatorii, administratia Bucurestiului si administratorul retelei de canalizare. Investitiile care se fac acum in infrastructura si canalizare sunt cu mult sub ritmul de dezvoltare al orasului. Planuri exista pe hartie: de la construirea unor rezervoare care sa fie utilizate in cazul precipitatiilor abundente, pana la reconfigurarea retelei de canalizare in anumite zone din Bucuresti si construirea unui deversor pentru ape mari in Dambovita, dar trebuie puse in aplicare si trebuie alocate fonduri intr-un efort comun al administratiei Capitalei cu APA Nova", a adaugat Busoi.