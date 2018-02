Precizari de la Primaria Capitalei: Inimioarele nu sunt iluminat festiv, ci decoratiuni luminoase. Nicio vorba despre cum plimba banii intre firmele Primariei

Ce ne "precizeaza" Primaria Capialei

Articolul scoate la iveala o tranzactie care ridica mari semne de intrebare realizata intre doua firme nou-infiintate ale Primariei, prin care se inchiriaza diverse decoratiuni cu inimioare pentru un Targ de Martisor organizat in perioada 24 februarie - 8 martie, in Piata Universitatii.27.000 de euro, prin incredintare directa, pentru inchirierea de ornamente de la o firma a Primariei (Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti) de o alta firma a Primariei (Compania Municipala de Agrement Bucuresti SA).Mai mult, semnalam un alt aspect care ridica semne de intrebare - potrivit SEAP, oferta a fost initiata pe 20 februarie la ora 11:41, iar la ora 12:47 a fost si atribuita.In plus, incercand sa obtinem puncte de vedere de la companiile implicate in tranzactie, am aflat de la Primaria Capitalei ca nu putem beneficia nici macar de un numar de telefon de la acestea fara o solicitare scrisa. Pe care am facut-o si la care nu am primit raspuns nici pana in acest moment. Desi fac tranzactii intr-o veselie (sute de proceduri fiind evidentiate in SEAP), nu exista informatii despre aceste companii care functioneaza din banii bucurestenilor.Nu am primit date de contact ale companiilor, dar am primit precizari de la Primaria Capitalei: decoratiunile nu constituie iluminat festiv/stradal, ci decoratiuni luminoase, se citeaza opinia neavenita a unui consilier general, autorul articolului nu a solicitat detalii si bineinteles avertismentul ca daca nu publicam precizarile "pentru corecta informare a opiniei publice" isi rezerva dreptul pentru a actiona potrivit legii.Nimic despre banii bucurestenilor plimbati dintr-o firma in alta, nimic despre accesul la informatii despre firmele Primariei, nimic despre semnele de intrebare ridicate de tranzactia directa, realizata intr-o ora.In ce priveste acuzatia ca autorul nu a solicitat detalii, reamintim pe aceasta cale ca solicitam Primariei Capitalei opinia pentru fiecare articol care o implica, unde sunt necesare informatii suplimentare sau un punct de vedere. De la inceputul anului am trimis sapte solicitari la Primaria Capitalei, la care am primit, pana acum, doar trei raspunsuri. In plus, in raspunsurile primite sunt oferite doar partial informatiile solicitate, unele aspecte semnalate fiind total ignorate.