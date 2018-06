Presa internationala: Aplauze pentru Simona, huiduieli pentru primarul Bucurestiului

Ziare.

com

Stirea a fost data de Associated Press si preluata de publicatii precum New York Times, Daily Mail, San Francisco Chronicle sau Washington Post."Aproximativ 20.000 de persoane s-au strans pentru a o aplauda pe Simona Halep, care a devenit prima jucatoare din Romania ce a castigat un titlu de Grand Slam dupa decenii. Fanii s-au strans luni la Arena Nationala pentru a a o vedea pe Halep.Firea a reactionat mai tarziu afirmand ca grupari alte miliardarului George Soros au conspirat pentru a compromite evenimentul", a notat, preluata de publicatii din intreaga lume."Simona Halep a revenit in Romania dupa week-end-ul triumfal de la Roland Garros. Intampinarea a fost ca pentru o vedeta, cu o conferinta de presa in fata unui numar mare de jurnalisti. Apoi a urcat in masina cu destinatia Arena Nationala din Bucuresti, stadionul de fotbal unde joaca Steaua si Dinamo Bucuresti si unde a fost o ceremonie deschisa tuturor romanilor care doreau sa participe. Au fost aproape 20.000, potrivit estimarilor initiale, umpland o tribuna si cele doua peluze", a notat site-ul"Un pic impotriva curentului intregii atmosfere, fluieraturi au fost adresate primarului Bucurestiului,, pentru ca face parte din factiunea politica pe care ei o considera corupta", a mai notat sursa citata, care a amintit si de controversa legata de locul in care urma Simona Halep urma sa-si prezinte trofeul, in afara stadionului.Publicatiile franceze L'Equipe si Le Figaro subliniaza primirea triumfala de care a avut parte Halep la Bucuresti, dupa ce a reusit sa aduca primul Grand Slam in Romania dupa 40 de ani.Luni seara, aproximativ 20.000 de oameni au fost pe Arena Nationala, unde Simona Halep si-a prezentat trofeul castigat la Roland Garros. Halep a venit insotita de primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a fost huiduita de cei din tribune cand ii oferea Simonei Halep cheia si o placheta . De altfel, primarul Capitalei a parasit Arena Nationala imediat dupa acest moment.La scurt timp, Firea a afirmat ca "aparatul sorosist de propaganda" a demarat compromiterea evenimentului si ca seara, "echipe de cetateni cu venin" au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenti, apreciind ca, din respect pentru performanta Simonei Halep, acestia puteau lasa o jumatate de ora ura la poarta Arenei Nationale, argumentul sau fiind ca "acolo este despre sport, respect, valori, performanta, nu despre cati bani primim de la ONG-uri dubioase, pentru a transforma Bucurestiul intr-un oras sub asediu".Gabriela Firea si-a inchis luni seara pagina de Facebook, dupa ce internautii au criticat dur decizia acesteia de a se urca pe scena de pe Arena Nationala alaturi de Simona Halep si reactia sa de dupa evenimentul la care jucatoarea romanca de tenis si-a prezentat trofeul de la Roland Garros, iar edilul Capitalei a fost huiduit.Imediat dupa postare, internautii au criticat dur prin mii de comentarii mesajul acesteia, folosind cuvinte jignitoare la adresa edilului.