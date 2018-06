Primaria Capitalei anunta ca mai multe documente au fost retrase temporar de pe site-ul institutiei

Ziare.

"Odata cu intrarea in vigoare, la data de 25.05.2018 a Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, s-a constatat ca mare pare din documentele publicate pe site pana in 2018 contin informatii cu caracter personal, prin urmare au fost retrase de pe site si mutate temporar in vederea verificarii acestora", se arata intr-un comunicat transmis marti de PMB.Conform sursei citate, la finalizarea verificarilor, cand documentele vor respecta Regulamentul UE 679/27.04.2018, acestea vor fi republicate pe site.