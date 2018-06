Primaria Capitalei incepe negocierile pentru Parcul Verdi cu un condamnat pentru coruptie

Ziare.

com

Proiectul a fost aprobat cu 49 de voturi "pentru" si o abtinere in sedinta de Consiliu General de joi.Potrivit proiectului de hotarare, proprietarii vor sa vanda cele sase terenuri din Sectorul 2 in suprafata totala de 33.715 metri patrati care formeaza Parcul Verdi. Suprafata a fost retrocedata in urma cu multi ani, insa a ramas nefolosita: spatiul verde este neingrijit si nici proprietarii nu pot exploata zona."Avand in vedere solicitarea doamnei Savulescu Geta si domnului Savulescu Emil Dragos, Comisia municipala pentru analiza si identificarea solutiilor pentru trecerea in propietatea Municipiului Bucuresti a terenurilor retrocedate si amenajate ca spatii verzi sau locuri de joaca pentru copii (...) a analizat solicitarea si a propus intocmirea unui raport de evaluare ce va sta la baza negocierii cu proprietarii", se arata in proiectul de hotarare.Proiectul de hotarare a avut nevoie de vot de 50 la suta plus unul, insa daca se va ajunge la achizitionarea Parcului Verdi, va fi necesar un vot de doua treimi.Saptamana trecuta, primarul Gabriela Firea si-a anuntat intentia de a cumpara de la actualii proprietari parcurile Verdi si Nicolae Iorga.Parcul Verdi se afla in Sectorul 2 al Capitalei si avea initial 17 hectare, atunci cand fostul proprietar al mosiei Floreasca l-a construit pe locul fostului hipodrom. In prezent, parcul are mai putin de sase hectare si intreaga suprafata a fost retrocedata.Actualul proprietar al celor sase terenuri de aproape 3,3 hectare este Emil Dragos Savulescu, fost actionar la Clubul Dinamo, condamnat anul trecuta alaturi de Radu Mazare la trei ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta cu prejudiciu de 114 milioane de euro.