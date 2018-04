Primaria Capitalei inlocuieste sistemul de iluminat din pasajele rutiere

Ziare.

com

Prin aceste noi sisteme, spun reprezentantii municipalitatii, ar urma sa fie redus consumul de energie electrica."Am inceput cu Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti SA operatiunea de inlocuire a sistemului de iluminat din pasaje si avand in vedere ca aceasta este si o directiva a Uniunii Europene care ne obliga sa facem asta pana in 2020, vom incepe intr-o prima etapa modernizarea acestui sistem de iluminat prin proiectoare tip led in cinci pasaje", a declarat miercuri, in comandamentul de primavara, directorul Administratiei Strazilor, Mirela Ionita.Ea a precizat ca in acest fel va fi redus consumul anual de energie electrica si va avea o fiabilitate mai mare.