Primaria Capitalei organizeaza luni o mare dezbatere publica. Informatia e greu de gasit, accesul bucurestenilor - limitat

Dezbatarea are loc incepand cu ora 10:00, la sediul Primariei Capitalei, in sala de Consiliu de la etajul 3. Desi se numeste dezbatere publica, deci ar trebui sa fie adresata in primul rand bucurestenilor interesati de cum se dezvolta orasul in care traiesc, anuntul de pe siteul Primariei Capitalei nu este deloc vizibil, iar informatia nu a fost intens mediatizata.Anuntul nu se afla nici macar in sectiunea de comunicate de presa . Poti sa afli de dezbatere daca, intamplator, intri pe siteul Primariei Capitalei, mergi la sectiunea Institutii, apoi la Consiliul General al Muncipiului Bucuresti-> Dezbatere publica-> Sedinte publice si abia aici gasesti informatii despre dezbatere si proiectele ce urmeaza sa fie discutate.Daca totusi, printr-o minune, ajungi aici, afli ca marea dezbatere publica va avea loc intr-o sala de consiliu de la etajul trei, unde sunt cateva zeci de locuri. Raportat la milioanele de locuitori ai Bucurestiului, pare ca limiteaza drastic reprezentativitatea cetatenilor Capitalei.Apoi, afli ca intr-o singura intalnire, sunt supuse dezbaterii nu mai putin de sapte proiecte importante, mari, esentiale pentru dezvoltarea Capitalei:Cum ar putea toate aceste proiecte sa fie dezbatute, la modul serios, intr-o unica dezbatere publica, in care cei care vor lua cuvantul sunt limitati la 3 minute de fiecare?O initiativa buna, normala in orice tara civilizata, pare sortita esecului din cauza modului in care este pusa in practica. Astfel, daca ne raportam la interesul cetateanului, pare ca nu i se da nicio sansa de a avea un cuvant de spus in privinta banilor pe care ii plateste luna de luna pentru a trai intr-un oras civilizat.Ce sta in spatele acestei dezbateri publice si a modului defectuos in care este organizata?A povestit pentru Ziare.com Irina Zamfirescu, reprezentant ActiveWatch. In urma cu o luna de zile, Primaria Generala a postat in sectiunea dedicata punerii in dezbatere publica a proiectelor de Hotarare de Consiliu GeneralIngrijorati de amploarea actiunii si de sumele imense de bani implicate, mai multi cetateni au cerut atunci dezbatere publica pe unele proiecte. Potrivit Legii 52/2003, daca un ONG, in acest caz ActiveWatch, cere o astfel de dezbatere, primaria este obligata sa organizeze una. Reprezentantii ActiveWatch au cerut dezbatere publica pe 7 proiecte dintre cele 20. Ce a facut primaria? A stabilit intalnirea, insa nu a organizat dezbateri pe fiecare proiect in parte, ci le-a pus pe toate intr-o singura zi."Daca nu i-a reusit revolutia din trafic, doamna primar Firea revolutioneaza legea transparentei decizionale. De zece ani de cand monitorizez institutiile publice locale din Bucuresti, nu am intalnit aceasta super putere - precum croitorasul cel viteaz, doamna primar face sapte dezbateri intr-una singura, amesteca teme precum iluminatul public, trafic si locuire.Mai mult, nicio dezbatere publica la care am participat nu a fost mai scurta de doua ore. Deci sa ne asteptam sa petrecem acolo 14 ore? Sau sa ne asteptam sa fie conform cu toate cele pe care ni le serveste Primaria Capitalei - o batjocura rapida?E posibil totusi ca doamna Firea sa fi anticipat ca va exista o problema cu timpul, astfel ca s-a asigurat ca cetatenii nu vor afla despre aceasta dezbatere - a ascuns bine in site-ul PMB anuntul si a tinut ocupat aparatul de comunicare al primariei cu drepturi la replica si poze din intalnirile cu inalti oficiali", a declarat pentruIrina Zamfirescu.Va fi dezbaterea de luni doar o actiune de fatada a primarului Firea? Ramane sa aflam. Pana atunci, va informam ca dezbaterea publica incepe la ora 10.00 si atat inainte, cat si dupa aceasta, cei care doresc pot trimite, pana pe 15 februarie, propuneri, sugestii sau recomandari privind proiectele de hotarare enumerate mai sus.De asemenea, cei care doresc mai multe detalii, pot consulta anuntul AICI