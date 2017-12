"Primaria Capitalei si Politia se incurca in explicatii: A fost sau nu autorizat legal Targul de Craciun din Piata Victoriei?"

Ziare.

Scandalul a fost declansat la sfarsitul lunii noiembrie, cand primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca intentioneaza sa organizeze un targ de Craciun chiar in Piata Victoriei, unde manifestau seara de seara protestatarii #Rezist. Imediat au inceput pregatirile pentru amenajarea intersectiei intens circulate si toata lumea s-a intrebat daca existau autorizatiile prevazute de lege. In urma imensului scandal declansat, Firea a cedat si a renuntat la organizarea targului dupa ce protestatarii s-au opus, demontand schelele la care lucrau muncitorii pentru scena unde urmau sa cante in toiul iernii ansambluri de copii.Jurnalistul Catalin Tolontan a cerut oficial informatii privind existenta avizului prevazut de lege de la Brigada Rutiera, iar la mai bine dede la incidente i s-a raspuns caDupa aparitia articolului pe Tolo.ro , cele doua institutii au venit cu noi explicatii.Astfel,a precizat pentru sursa citata ca targul "a urmat procedura legala de avizare impusa de legislatia in vigoare" si ca evenimentul ar fi fost avizat in comisia speciala din PMB, "protocolul fiind semnat inclusiv de reprezentantul Brigazii Rutiere"."In ceea ce priveste avizul Brigazii Rutiere, organizatorul nu a mai facut demersurile pentru obtinerea acestuia intrucat evenimentul a fost anulat. Precizam ca lucrarile de amenajare incepute nu au presupus restrictii de trafic", se mai arata in comunicat, desi este bine cunoscut faptul ca in Piata Victoriei au fost amplasate semafoare pentru respectivul eveniment.De asemenea,a reactionat, precizand ca pentru amenajarea targului "nu era necesara obtinerea avizului Brigazii Rutiere". "Obligativitatea survenea in momentul in care Targul isi deschidea portile, dupa data de 05.12.2017", mai arata Politia."Unde scrie la lege ce pretinde Politia? Nicaieri, evident. Targul incepea din 2 decembrie si punct", a reactionat Catalin Tolontan."Nici nu poate prevede legea asa ceva, pentru ca evident ca orice organizator de eveniment ia o aprobare unica a spatiului in aer liber, omogena pentru intreaga perioada, indiferent ca monteaza, demonteaza sau face spectacolul. (...)Imaginati-va ca daca ar fi adevarat ce pretind Primaria si Politia, atunci se montau scena si casutele traditionale intre 2 si 5 decembrie si ce faceau daca nu luau apoi aprobare de la Brigada Rutiera? Le demontau?", se mai intreaba acesta.De altfel, mai multi internauti au reamintit ca in Piata Victoriei au fost montate semafoare speciale in vederea pregatirii targului de Craciun care n-a mai avut loc si s-au intrebat care a fost baza legala, daca avizul Brigazii Rutiere nu a existat.Este a doua oara cand Primaria Capitalei este acuzata ca nu respecta litera legii. Gazeta Sporturilor a scris pe 24 noiembrie ca angajatii Primariei Capitalei au fost mutati in sediul refacut al institutiei fara un aviz de receptie a lucrarii, acesta fiind obtinut abia dupa cateva zile.