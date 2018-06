Primaria Capitalei vrea sa dea 880.000 de lei pentru congelarea ovocitelor si spermei unor bolnavi de cancer

Ziare.

Proiectul "Newborn - Oncofertilitate" urmeaza sa beneficieze de un buget de 879.991 lei si va fi derulat prin Spitlal Clinic de Obstetriga-Ginecologie "Prof. dr. Panait Sirbu".Ideea este una dintre cele 20 declarate castigatoare in cadrul campaniei "Propune pentru Bucuresti" pentru identificarea de proiecte de interes local initiate de cetateni.Proiectul isi propune cresterea calitatii vietii dupa tratamentele oncologice astfel incat tinerii diagnosticati cu cancer sa aiba posibilitatea de a-si prezerva fertilitatea.In preambulul regulamentului atasat proiectului, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti arata ca populatia Romaniei scade intr-un ritm alarmant, astfel ca, potrivit datelor Eurostat, in anul 2080, tara noastra va avea cu aproape patru milioane de locuitori mai putin decat in prezent. Potrivit sursei citate, in Romania a scazut rata fertilitatii aproape la jumatate, fata de 1980, ajungand la 1,54%.Beneficiarii proiectului vor fi tineri, femei si barbati, diagnosticati cu cancer care primesc indicatia de a-si prezerva fertilitatea. Numarul beneficiarilor femei este estimat la 138, iar al barbatilor la 175. Proiectul se va derula in perioada 1 noiembrie 2018 - 31 octombrie 2020.Criterii de eligibilitate: femei cu varsta mai mica de 35 de ani si barbati cu varsta mai mica de 45 de ani; domiciliul stabil in Bucuresti sau viza de resedinta in Bucuresti, dobandita cu cel putin sase luni inainte de inceperea proiectului; indicatia privind prelevarea si crioconservarea spermei/ovocitelor de la medicul specialist oncolog/hematolog/ginecolog/urolog/chirurg.In vederea implementarii proiectului se va desemna printr-o decizie a directorului general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti o unitate de implementare a proiectului, avand in componenta: coordonator de proiect, jurist, responsabil financiar, responsabil controlul financiar preventiv, responsabil date cu caracter personal, inspector administrativ, secretar.Unitatea de implementare a proiectului va verifica dosarele si le va aproba pe cele care intrunesc conditiile de eligibilitate.