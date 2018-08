"Primaria Capitalei vrea sa finanteze proiecte ale ONG-urilor de pana la 93.000 de lei".

Ziare.

"Regulamentul (privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti pentru activitati nonprofit de interes local in domeniul cultura - n.red.) este o dovada de deschidere si de sustinere din partea primariei a tuturor initiativelor care vin din partea ONG-urilor din Bucuresti. (...) Este o marire clara a plajelor de finantare", sustine viceprimarul Aurelian Badulescu.In cadrul dezbaterii publice, presedintele Asociatiei MetruCub - resurse pentru cultura, Raluca Iacob, a evidentiat ca, pana in prezent, acordarea de finantari nerambursabile pentru cultura s-a realizat prin intermediul ARCUB, folosind un regulament "care difera substantial" de cel propus de catre PMB."Inteleg ca s-a preluat de la ARCUB aceasta competenta. Cred ca persoane care au fost implicate de-a lungul timpului la ARCUB in gestionarea acestui program de finantare ar putea fi implicate, macar pentru a oferi o consultanta persoanelor care se vor ocupa de acest concurs de proiecte.Este pacat, e un lucru care a mers bine, e un lucru care a adus cinste Primariei - pana la urma ARCUB este o institutie a primariei", a precizat ea.Aurelian Badulescu a explicat modificarea prin faptul ca plafoanele de finantare au crescut "semnificativ" fata de cele gestionate pana in prezent de ARCUB.Alexandru Gadiuta, consilier municipal USR, a apreciat ca fiind "problematice" prevederile care ingradesc cofinantarea. In acest fel, s-a referit la faptul ca, potrivit proiectului, finantarea acordata de catre Municipiul Bucuresti nu va putea fi folosita pentru acoperirea de catre solicitant a cofinantarii sale intr-un proiect cu finantare publica romaneasca sau din bugetul altor finantatori."Este vorba nu doar de cofinantarea din alte surse bugetare. In acest moment exista un trend in societate, ca si din partea companiilor, sa fie linii de finantare pentru proiectele unor asociatii.Formularea din proiect, de la articolele 18 si 19, este foarte vaga si nu stiu daca se exclude posibilitatea ca toti cei care iau finantari de la companii sa primeasca finantare si de la primarie. Ar fi pacat sa se piarda aceste proiecte", a spus el.Aurelian Badulescu a replicat ca va fi permisa cofinantarea, dar ca pentru Primarie este foarte importanta transparenta."Poate sa aplice, dar noi ne dorim foarte clar ca proiectul sa fie transparent, sa se stie in parteneriat cu cine se face obiectivul pe care il vizeaza", a spus el.Viceprimarul a mentionat ca proiectul urmeaza sa fie dezbatut de catre Comisia Juridica si de cea pentru Cultura, unde poate suferi modificari.Potrivit regulamentului, programele si proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor unui fond anual aprobat de CGMB. Evaluarea si selectia proiectelor se va face de catre comisii formate dintr-un numar impar de membri (3-7 membri) din cadrul aparatului de specialitate al primarului general si/sau al organismelor prestatoare de servicii publice si de interes local, numiti prin dispozitie de primar.