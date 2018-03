Primaria Capitalei vrea sa sterilizeze gratuit cainii si pisicile fara pedigree, dar cu stapan

Ziare.

com

"Se imputerniceste Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) sa organizeze o procedura interna, avand ca obiect inchirierea unui acord cadru de prestari servicii medical-veterinare cu data de finalizare 31.12.2018.Obiectul acordului cadru il constituie sterilizarea gratuita a unui numar maxim de 3.600 de caini si a unui numar maxim de 3.600 de pisici fara pediegree, cu detinator, aflati in proprietatea persoanelor fizice, cetateni ai Municipiului Bucuresti, urmand ca serviciile prestate sa fie achitate de catre ASPA", se arata in proiectul de hotarare a CGMB de pe ordinea de zi de miercuri.Valoarea estimata a sterilizarii este de 235 de lei fara TVA pentru femela si 190 lei fara TVA pentru mascul, iar valoarea estimata a sterilizarii pisicilor este de 150 de lei fara TVA/femela si 130 de lei fara TVA/mascul, potrivit proiectului.Prin program va fi subventioata sterilizarea unui numar maxim de doua animale de companie (caini sau pisici), pentru fiecare bucurestean."In privinta abandonului de animale, acesta provine atat din iresponsabilitatea proprietarilor, cat si din inmultirea animalelor pe care le au in posesie, intrucat acestea nu sunt sterilizate, desi obligativitate exista.In pofida existentei obligativitatii legale de a steriliza cainii, prea multi proprietari nu au facut acest lucru, unul dintre motive fiind costul financiar", se arata in expunerea de motive o proiectului.