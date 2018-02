Primaria Sectorului 5 a fost amendata pentru lucrarile din Parcul Romniceanu, despre care Firea sustinea ca nu exista

Ziare.

In decembrie, s-a descoperit ca in respectivul parc se fac lucrari ilegale pentru amenajarea unui patinoar, desi era o zona protejata.Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, a facut si o plangere la Politia Locala Gabriela Firea a acuzat atunci o dezinformare si a sustinut ca ar fi vorba despre lucrari de reabilitare a mobilierului urban si a locurilor de joaca In raspunsul oferit de Politia Locala arhitectului, se arata ca Primaria Sectorului 5 prin "S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A." a fost sanctionata contraventional, deoarece nu a obtinut autorizatia de construire si ca s-a dispus oprirea lucrarilor de construire, intrarea in legalitate prin obtinerea autorizatiei de constructie, in caz contrar desfiintarea lucrarilor nelegal executate si aducerea terenului la starea initiala. Societatea a fost sanctionata contraventional in conformitate cu prevederile art. 26 lit. a din Legea 50/1991. Conform legii, contraventiile respective se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000 de lei si 100.000 de lei.Avand in vedere ca Firea i-a amenintat in decembrie pe arhitecti cu instanta, Sturdza scrie pe Facebook ca astepta sa fie chemat la tribunal."Ei, si de atunci, tot astept sa fiu chemat la cremenal. Dar, ce sa vezi? In loc de citatiune, ne-am trezit la Ordin cu o hartie oficiala cu antetul Primariei Municipiului Bucuresti. Politia Locala. Care ce spunea?Pai, cam ce spuneam eu in sesizarea din 25 Decembrie 2017. Acu' eu zic, Doamna Primarita Generala, ca daca e sa ne dati in judecata pe mine si Ordinul pe care il reprezint, va rog sa o faceti dupa ce dati in judecata Primaria Municipiului Bucuresti. Ati intra in istorie... Sau, macar Politia Locala a Primariei Municipiului Bucuresti. Sau mai bine ne invinuiti la pachet pentru 'aceasta maniera de a comunica public informatii toxice, neadevarate'. Sa avem si noi cu cine susoti in boxa acuzatilor", a notat arhitectul.A.G.