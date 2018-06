Manipulare grosolana marca PSD: Colaj care sustine ca romanii de pe Arena Nationala au huiduit-o pe Simona Halep (Foto&Video)

Foto: Captura ecran Facebook/ PSD Tulcea

"SIMONA HALEP marea noastra CAMPIOANA HUIDUITA de circa 20.000 de "fani" pe Arena Nationala, pe data de 11.06.2018" - sta scris pe colajul mentionat, alaturi de o imagine cu fanii aflati pe Arena Nationala luni seara.In partea de jos a colajului apare o imagine cu oamenii adusi de PSD in Piata Victoriei sambata, alaturi de care sta scris: "APLAUDATA de sute de mii de romani, in Piata Victoriei, pe data de 09.06.2018".Fotografia a fost publicata pe conturile de Facebook ale mai multor filiale ale partidului, printre care PSD Tulcea, PSD Giurgiu, PSD Ilfov, PSD Bucuresti sau PSD Mehedinti.Iata imaginea:In plus, pe aceleasi conturi a fost publicat si un videoclip editat astfel incat sa para ca Simona Halep este cea huiduita.Iata despre ce este vorba:"#Rezist a huiduit momentul de glorie al Simonei Halep", ataca pesedistii.In videoclip este atacat si deputatul Nicusor Dan, pesedistii acuzandu-l ca a mintit cand a declarat ca Primaria Capitalei a refuzat cererea jucatoarei de tenis de a se intalni cu fanii intr-o piata din Bucuresti."In 2014, primarul Madridului il declara pe Rafael Nadal "fiu adoptiv" al orasului, in urma castigarii trofeului Roland Garros ­čĿԾ´ŞĆ In 2018, Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, este atacata public pentru acelasi gest onorant pentru Simona Halep?? Ce a lipsit in 2014 la Madrid? Banii lui Soros si propaganda # REZIST!", se arata pe contul de Facebook al PSD Tulcea.Miscarea a fost una coordonata, intrucat acelasi clip video apare si pe conturile de Facebook ale altor filiale PSD, acesta fiind publicat la aceeasi ora pe toate conturile.Iata o captura video de pe pagina de Facebook a PSD Bucuresti:Alte filiale care au publicat fotografia si videoclipul mentionate:Amintim ca luni seara Simona Halep a prezentat trofeul castigat la Roland Garros pe Arena Nationala, unde a fost intampinata de 20.000 de romani care au vrut sa ii fie alaturi campioanei romance. Insa, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a incercat sa "fure spectacolul" oferindu-i lui Halep cheia orasului Bucuresti si a sfarsit prin a fi fluierata copios de spectatori Mai intai, Firea a tinut mortis sa urce pe scena alaturi de Simona Halep si sa ia cuvantul inaintea ei, urandu-i "bun venit in tara noastra" si oferindu-i cheia orasului Bucuresti. Gestul edilului nu a fost deloc apreciat de fanii Simonei Halep adunati pe Arena Nationala, asa ca acestia au inceput sa o huiduie pe Firea, care s-a vazut nevoita sa se retraga rapid de pe scena.Dupa plecarea primarului general de pe stadion, romanii au scandat minute intregi numele Simonei, au aplaudat-o si au izbucnit in adevarate manifestari de bucurie la cuvintele frumoase si pline de caldura pe care le-a spus campioana de la Roland Garros.Numai ca, dupa momentul stanjenitor, Gabriela Firea nu s-a oprit si a acuzat pe pagina personala de Facebook "echipele de cetateni cu venin" care au venit "bine organizate", fiind plasate "strategic printre oameni decenti" si platite de ONG-uri "dubioase" pentru a transforma Bucurestiul intr-un "oras sub asediu".Iar reactia internautilor nu s-a lasat asteptata. Mii de reactii negative au venit in numai cateva zeci de minute si, coplesita de numarul mare de comentarii ironice sau chiar acide, Gabriela Firea si-a inchis, luni seara, contul de Facebook, reactivandu-l abia marti dupa-amiaza.Desi a sustinut ca, de fapt, contul a fost blocat de numarul mare de comentarii si nu inchis, ca prin minune, miile de comentarii negative nu mai apareau pe pagina, ci doar 100 de comentarii pozitive.Asta i-a facut pe internauti sa reactioneze din nou: au luat cu asalat pagina de Facebook a edilului si au criticat - pe langa decizia de a urca alaturi de Halep pe scena si mesajul dupa huiduire - si decizia de a-si dezactiva contul de Facebook. Din nou, mii de mesaje in numai cateva zeci de minute, un asalt la care, din nou, Gabriela Firea nu a facut fata. Si-a dezactivat din nou pagina de Facebook, iar pana la aceasta ora, contul nu a fost activat.Iata aici intreaga poveste: Hocus pocus cu pagina de Facebook a lui Firea: se tot inchide si deschide si de fiecare data dispar mii de comentarii In ce priveste mentiunea de pe afis privind aplauzele primite de Simona Halep la mitingul PSD, amintim ca in Piata Victoriei, sambata, 9 iunie, aceeasi zi in care s-a jucat finala de la Roland Garros , au fost amplasate ecrane uriase pentru ca manifestantii sa poata urmari finala dintre Simona Halep si Sloane Stephens, inainte sa fie proiectate pe acestea imaginile cu liderii Puterii care au luat cuvantul in cadrul mitingului.Mai mult, liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a inceput discursul felicitand-o pe Simona Halep si cerand oamenilor din piata sa o aplaude, incercand un transfer de simpatie fix inainte de a-si incepe un discurs lung, greoi si abstract pentru auditoriu."Haideti sa o felicitam cu totii pe Simona Halep", a spus Dragnea, imediat cum a urcat pe scena.