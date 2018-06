Angela Gheorghiu raspunde acuzatiilor grave pe care i le-a adus Gabriela Firea. N-are de dat, are de luat bani de la Fisc

Ziare.

com

"Imi pare rau ca Primarul General al Bucurestiului a ales sa raspunda mesajului meu cu o serie de inexactitati si insinuari, ba chiar cu acuzatii foarte grave, doar pentru ca am curaj sa spun lucrurilor pe nume", a scris artista pe pagina personala de Facebook.Mesajul vine dupa ce Firea a acuzat-o pe soprana ca a mintit, sustinand ca aceasta a primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei, i-a si multumit Gabrielei Firea pentru distinctie, iar pentru concertul sustinut in 15 septembrie 2017 in Piata Constitutiei a primit un onorariu de aproape 145.000 de euro, potrivit unui comunicat de presa al Primariei Muncipiului Bucuresti. In plus, PMB sustine ca artista i-ar fi cerut edilului sa ii stearga niste taxe si impozite neplatite.Iata aici mai multe detalii: Firea o acuza pe Angela Gheorghiu ca minte: A primit titlul de cetatean de onoare, un onorariu de 145.000 euro si a cerut si stergerea unor taxe si impozite "Am anuntat inainte de data de 1 Decembrie ca nu mai pot participa la ceremonia de decernare a titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti din motive personale. Nu am vrut atunci sa intru in detalii, dar am comunicat Primariei ca nu pot participa,", a scris Gheorghiu pe reteaua sociala.Artista scrie ca a expus deja motivele pentru care nu a participat la eveniment."Motivele specifice pe care le-am avut pentru a nu da curs invitatiei din decembrie le-am expus deja.", a adaugat soprana.Angela Gheorghiu a abordat si subiectul onorariului primit in 2017 pentru concertul din Piata Constitutiei, facut public de PMB: 144.906 euro, inclusiv TVA."Am sustinut, intr-adevar, un concert in Piata Constitutiei, in anul 2017, la invitatia si contractata fiind de Primaria Bucurestiului. Ce a contat pentru mine atunci a fost faptul ca respectivul concert urma sa fie gratuit pentru bucuresteni si pentru iubitorii de muzica din toata tara (concertul fiind transmis in direct de Televiziunea Romana), dar si faptul ca in seara aceea s-a cantat muzica de opera, in Piata Constitutiei, pentru mai bine de 10.000 de oameni. De aceea am acceptat sa cant.", argumenteaza artista.Aceasta precizeaza ca jumatate din banii obtinuti in urma concertului umanitar pentru victimele de la Colectiv sunt "inca dati disparuti"."Desi nu trebuie sa ma justific in vreun fel, precizez ca am sustinut de-a lungul vremii numeroase concerte pro bono, la care nu am cerut si nu am primit bani, concerte pentru cauze nobile, care meritau sustinerea mea. Am facut asta si pentru ca imi doresc si caut sa intalnesc publicul roman de cate ori am ocazia., noteaza soprana pe Facebook.Ea a subliniat ca nu are datorii la statul roman, raspunzandu-i Gabrielei Firea, care a sustinut in comunicatul de presa amintit ca soprana i-a cerut sa ii stearga niste taxe si impozite neplatite."Datorii la statul roman nu am.. Sigur, am tot povestit despre patania mea, pentru ca mi se pare scanadalos acest comportament abuziv, dar nu am cerut cuiva sa intervina pentru nimic, m-am plans mai mult.", a argumentat Gheorghiu."De-a lungul timpului, am primit distinctii peste tot in lume. Iar politicieni importanti si-au facut timp sa vina si sa imi ofere aceste distinctii in orasele in care am cantat.", a conchis soprana.Amintim ca Angela Gheorghiu a lansat, luni seara, pe pagina personala de Facebook, un atac dur la adresa edilului, acuzandu-l ca se foloseste de numele unor mari personalitati oferindu-le cheia si cetatenia de onoare a Bucurestiului Afirmatiile artistei au venit in contextul in care, luni seara, Firea i-a oferit cheia orasului Bucuresti Simonei Halep, in cadrul unui eveniment la care tenismena a prezentat trofeul de la Roland Garros. Momentul nu a fost insa apreciat de publicul prezent, care a huiduit-o pe Gabriela Firea minute bune Iata si Prima reactie a Gabrielei Firea dupa ce a fost huiduita de fanii Simonei Halep pe Arena Nationala Ca raspuns la afirmatiile sopranei de luni seara, PMB a remis astazi un comunicat de presa in care o acuza pe artista ca minte: A primit titlul de cetatean de onoare, un onorariu de 145.000 euro si a cerut si stergerea unor taxe si impozite