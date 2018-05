Stie Firea de ce nu se intorc romanii in tara: Vad ca facem spitale, scoli, dar e tensiune in societate

Ziare.

Edilul a sustinut ca, desi acestia vad ca sunt investitii, facem scoli, strazi, spitale, e permanent o tensiune in societate si ca se vor gandi de doua ori daca sa se intoarca."Eu cred ca acest mesaj trebuie sa il transmitem romanilor: ca ii iubim, ca ii pretuim, ca ne gandim la ei si muncim. Si lasam la o parte tensiunile si certurile interne si incercam sa fim cat mai constructivi", a spus Firea. marti, la lansarea Campaniei Nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!", destinata romanilor din afara granitelor."Pentru romanii care decid sa se intoarca in tara si au anumite ezitari, pentru ca se gandesc poate ca s-au obisnuit cu un nivel de viata mai ridicat, cu o civilizatie pe care o au orasele occidentale si poate isi pun intrebarea daca ne putem si noi ridica ca tara sau ca orase la acel nivel. Eu spun ca da, din foarte multe pespective", a adaugat Gabriela Firea.Ea a mentionat in acest sens ca Guvernul a crescut salariile si pensiile."Iar prin faptul ca saptamana aceasta si saptamana viitoare vor fi adoptate doua proiecte extrem de importante pentru intreaga tara, si ma refer la parteneriatul public-privat si la Legea achizitiilor publice, foarte multe investitii vor veni in Romania si sunt convinsa ca oameni de afaceri romani si straini vor avea un alt apetit de a se implica si de a investi in proiectele de infrastructura, in cele de educatie sau de sanatate din tara noastra, din orasele noastre", a continuat edilul.Firea a sustinut ca atat autoritatile centrale, cat si cele locale trebuie sa contribuie la programul lansat de Guvern pentru romanii de pretutindeni: "Cred ca fiecare dintre noi trebuie sa avem o contributie la acest program atat de generos, plin de solidaritate, lansat nu intamplator de doamna prim-ministru Viorica Dancila si de doamna ministru Intotero chiar astazi, cand este Ziua egalitatii de sanse, cand putem marca si noi ca Guvernul Romaniei este condus de o doamna si ca avem foarte multe femei in Guvern, in Parlament, in autoritati publice centrale si locale, in agentii si cred ca sunteti in asentimentul meu sa le transmitem tuturor romanilor, dar mai ales astazi tuturor femeilor romance care muncesc in afara granitelor sau studiaza ca suntem cu gandul la ele, ca nu le uitam si ca in fiecare zi mai facem cate ceva bun in plus, speram, pentru ca viata lor sa fie mai buna in afara tarii sau aici in tara"."Fiecare in parte, cei care reprezentam autoritatea publica, fie ca suntem alesi sau numiti, avem o raspundere si cred ca, daca ne facem fiecare in parte datoria, rezultatul va fi unul deosebit.Daca insa romanii din afara granitelor vor observa ca in tara, chiar daca vin investitii, chiar daca facem mai multe scoli, mai multe strazi, mai multe spitale, dar este permanent o stare de instabilitate, permanent o stare incerta, un conflict social si o tensiune in societate, nu cred ca le dam un bun exemplu romanilor.Eu cred ca, dimpotriva, ii determinam sa se gandeasca de doua ori daca sa se intoarca in tara sau sa vina doar in vacanta pentru Delta Dunarii, pentru Maramures, pentru manastirile din Moldova, pentru litoral si pentru muntii nostri.Cred ca in primul rand prin felul in care ne manifestam dam un bun exemplu si le transmitem un mesaj romanilor din afara tarii. Prin civilizatia limbajului, prin decenta cu care ne exprimam si prin faptul ca nu incercam sa scoatem din orice situatie un avantaj propriu sau permanent sa criticam si sa scoatem la tabla pe ceilalti care muncesc. Eu cred ca acest mesaj trebuie sa il transmitem romanilor: ca ii iubim, ca ii pretuim, ca ne gandim la ei si muncim. Si lasam la o parte tensiunile si certurile interne si incercam sa fim cat mai constructivi", a subliniat Gabriela Firea.