Studiul pentru achizitionarea autobuzelor electrice din fonduri europene, aprobat in CGMB. Cand ar putea intra in circulatie

Suma totala pentru aceasta achizitie ar fi de 220 de milioane de euro, spune primarul Gabriela Firea, din care 186 de milioane de euro vor fi decontate de POR.Proiectul de hotarare privind studiul de oportunitate a fost aprobat cu 38 de voturi "pentru" si doua abtineri."Este o oportunitate pe care o avem ca primarie a Capitalei. In PMUD noi deja ne-am exprimat intentia sa achizitionam 100 de tramvaie si 100 de autobuze electrice. Tramvaiele erau deja trecute pentru fonduri europene, dar cum a existat oportunitatea de a introduce si autobuzele.Suma totala pentru aceasta achizitie ar fi de 220 de milioane de euro, din care 186 de milioane de euro vor fi decontate de POR", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de indata a CGMB, care a inceput cu 40 de minute intarziere, ceea ce a creat nemultumiri in randul consilierilor generali.Aura Raducu, director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, a spus ca autobuzele electrice ar urma sa intre in circulatie pe cele 14 rute aprobate la sfarsitul anului viitor, pana atunci urmand sa ajunga in Bucuresti cele 400 de autobuze Euro 6 de la Otokar, pentru care s-a semnat deja contractul de achizitie."CGMB a aprobat studiul de oportunitate si documentatia ce urmeaza sa o depunem pe fonduri europene cu termen maine (joi - n.red.) pentru achizitionarea a 100 de autobuze electrice care vor functiona pe 14 rute in Bucuresti. Maine este data de depunere, apoi incepe procedura de pregatire a licitatiei si dupa incheierea perioadei de licitatie, urmeaza incheierea contractului si efectiv achitionarea acestor vehicule.Durata contractului s-ar putea sa fie de aproximativ 10 luni, adica in 10 luni sa primim aceste 100 de autobuze electrice. Speram ca undeva spre sfarsitul anului viitor sa avem efectiv echipamentele, sa ruleze pe rutele Bucurestiului aceste masini.Din aceasta toamna incep sa vina autobuzele Diesel, cele 400 de autobuze, si urmeaza sa vina in transe, spre sfarsitul acestui an, incepand din octombrie, si anul viitor", a spus Aura Raducu.Ea a explicat ca cele 100 de autobuze electrice reprezinta un supliment, iar impreuna cu cele 400 de autobuze Euro 6 vor circula in paralel cu cele pe care le are deja RATB, pentru ca nu este necesara inlocuirea intregii flote."Intr-un an si cateva luni, cele 400 de autobuze Euro 6 vor veni toate. O parte de autobuze vor fi scoase, sunt unele care au iesit din uz si nu mai pot fi folosite, dar pentru o parte se pot face reparatii si vor putea functiona si vor putea fi utilizate. Nu toate vor fi scoase", a spus Aura Raducu.Studiul de oportunitate are peste 500 de pagini si a fost publicat marti seara pe site-ul Primariei Capitalei. Autobuzele electrice vor fi cumparate prin fonduri europene, acesta fiind si motivul convocarii sedintei de indata a CGMB. Conform expunerii de motive a proiectului, data limita pentru depunerea documentelor in vederea obtinerii fondurilor nerambursabile este 21 iunie.Consilierii generali s-au plans de graba in care a fost realizat studiul si a fost convocata sedinta, avand in vedere ca au fost nevoiti sa studieze sute de pagini de pe-o zi pe alta."Ne asteptam la o planificare mai riguroasa, mai ales pe un subiect atat de important", a spus consilierul general USR Matei Tugui.La randul sau, consilierul general PNL Ciprian Ciucu a spus ca studiul cuprinde multe informatii irelevante si a reprosat faptul ca pare "pregatit pe genunchi in cateva zile", drept dovada stand faptul ca CGMB s-a reunit cu doar o zi inainte de data limita a depunerii documentatiei."Este un studiu cuprinzator, foarte mare, l-am primit ieri scris, iar scanat foarte prost. Nu asa se face un studiu si credeti-ma, am vazut multe studii. Si cuprinde multe informatii irelevante. Observ ca sunt luate doar doua optiuni in calcul, diesel sau electric.Nu se mentioneaza niciun rand ca deja s-a semnat contractul cu firma aceea turceasca ce va aduce autobuzele Euro 6 in bucuresti. Acesta este doar un studiu facut ca sa fie atasat documentelor maine.Nu vreau sa cred ca PMB depune proiecte de sute de milioane de euro pe care le pregateste pe genunchi in cateva zile. Drept dovada ca nu a fost pregatit acest document din timp este faptul ca noi suntem azi aici cu doar o zi inainte de depunerea documentatiei", a spus Ciucu.In replica, Gabriela Firea a spus ca studiul nu a fost realizat in graba, asa cum afirma opozitia, pentru ca municipalitatea oricum ar fi lucrat la realizarea lor pentru achizitionarea autobuzelor electrice din fonduri proprii, asta inainte sa apara oportunitatea de a finanta achizitia cu bani europeni."Am precizat la inceput, imi pare rau ca nu a fost toata lumea atenta, faptul ca noi oricum pregateam toate documentele necesare pentru a finanta din fonduri proprii achizitia autobuzelor. Am spus ca am depus deja docuemtnele pentru tramvaie si era pacat sa nu mergem la decontare si cu autobuzele. Noi oricum lucram pentru documentele astea. Eu inteleg ca fiecare trebuie sa ia cuvantul ca sa isi marcheze personalitatea, dar haideti sa nu jignim niste oameni care au muncit", a spus Firea.Concluziile studiului de oportunitate propun achizitionarea unui numar de 100 de autobuze urbane electrice de 12 metri, adaptate persoanelor cu dizabilitati, care sa fie introduse pe liniile 137, 138, 173, 300, 311, 312, 313, 330, 335, 336, 368, 381, 385 si 601. Autobuzele vor avea podeaua total coborata si vor fi dotate cu instalatie de ventilatie, aer conditionat si incalzire, precum si cu facilitati pentru accesul persoanelor cu handicap, vor fi echipate cu sisteme IT de informare a calatorilor, atat audio, cat si video, cu sistem de supraveghere video, un sistem de taxare pentru carduri contactless, sistem de numarare calatori, wifi si sistem de comunicare online.Pe langa cumpararea autobuzelor sunt avute in vedere si lucrarile de infrastructura, precum instalarea de statii de incarcare rapida, iar pe anumite sectiuni de traseu se vor institui masuri pentru fluidizarea circulatiei autobuzelor electrice, precum interzicerea parcarii auto pe carosabil de-a lungul traseului sau prin realizarea unor benzi speciale pentru aceste autobuze.Documentul prezinta si planificarea achizitiei de autobuze pe fiecare linie in functie de caracteristicile tehnice.Autonomia autobuzelor electrice intre doua incarcari va fi de minim 250 de kilometri parcursi in conditii specifice Capitalei, un parcurs suficient pentru o zi de circulatie, si este solicitata o garantie de minim 8 ani sau minim 480.000 de kilometri pentru autobuze si de opt ani pentru infrastructura de incarcare, arata studiul de fezabilitate realizat de RATB pentru achizitionarea primelor 42 din cele 100 de autobuze electrice, adoptat anul trecut in sedinta CGMB din decembrie.Municipalitatea explica faptul ca prin inlocuirea autobuzelor Diesel cu cele electrice se vor reduce noxele in centrul Capitalei, pentru ca nu emit poluanti. De asemenea, autobuzele electrice sunt silentioase, fara socuri la demaraj si la franare si reduc zgomotul si vibratiile in zona centrala. Consilierii generali si-au dat acordul de principiu pentru achizitionarea a 100 de autobuze electrice in sedinta din 30 iunie 2017 , proiectul de hotarare fiind adoptat in unanimitate.