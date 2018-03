Tramvaie suspendate si transport pe calea ferata in Bucuresti? Doar PR, proiecte sclipicioase, care iau fata. Ce ar rezolva, totusi, traficul de cosmar

Promisiunile Gabrielei Firea nu au acoperire, sunt doar declaratii politice

Indiferent ce facem in Bucuresti, trebuie sa demolam

Transport urban pe calea ferata? Un proiect greu de realizat

Cum poate fi rezolvat traficul din Bucuresti. Dezvoltarea metroului, cea mai buna solutie

Folosim liniile RATB construite de Ceausescu

Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile si cu termene de realizare care ii depasesc poate si un viitor al doilea mandat pentru "rezolvarea" transportului in Capitala . Ultima idee de acest gen - tramvaie suspendate pe ruta Bucuresti-Magurele si in zona de nord a Capitalei, parcari pentru soferii care locuiesc in afara orasului si transport urban pe calea ferata.Pe langa faptul ca punerea in practica a acestor idei nu ar ajuta foarte mult aglomeratia din Bucuresti, avand in vedere ca nu se adreseaza principalelor cauze - lipsa de parcari de resedinta, starea jalnica a mijloacelor de transport in comun, cresterea de la un an la altul a numarului de masini din Bucuresti sau care tranziteaza Capitala, si sansele de implementare sunt destul de reduse.Ciprian Ciucu, consilier PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, sustine ca promisiunile facute de Gabriela Firea sunt doar miscari de PR.Este greu de spus cand va fi pus in aplicare proiectul tramvaielor suspendate pentru ca, afirma Ciprian Ciucu, nici macar nu este inclus in Planul de Mobilitate al Bucurestiului.Mai mult, desi Gabriela Firea a spus ca a inceput deja pregatirile tehnice, consilierul PNL spune ca acestea sunt doar vorbe. Pentru ca proiectul sa fie realizat, primul pas este studiul de prefezabilitate, care in momentul de fata nu exista."Nu se va face (linie de monorail - n.red.). Primarul a tot anuntate diverse lucruri, dar nu se intampla. E doar o miscare de PR. Normal ar fi ca inainte sa fie un studiu de prefezabilitate, care ne-ar spune daca ideea este buna sau nu. Dupa aceea ar trebui realizat un studiu de fezabilitate, pentru a putea incepe sa faca si un proiect tehnic. Acesta va trebui si bugetat, sa se spuna cat vor costa lucrarile. Apoi trebuie sa se decida in cat timp vrea sa il finalizeze, pentru ca in functie de acest lucru ii va aloca si bugetul.Daca vrei sa termini un proiect rapid ii aloci multi bani, daca vrei sa il intinzi pe 10 ani imparti suma la 10 ani. Apoi, dupa ce ai studiul de fezabilitate, faci proiectul tehnic, scris de ingineri. Cu el te duci la finantatori, sau la Banca Europeana de Investitii si Dezvoltare, sau poti sa dai bani din bugetul propriu. Asa ceva poti sa anunti dupa ce ai macar studiul de prefezabilitate. Decizia nu poti sa o iei si sa o anunti tu pur si simplu.Asa spune intotdeauna, ca a facut pregatire tehnica, dar niciodata nu explica ce inseamna pregatire tehnica. Pentru a o crede cat de cat, ar fi trebuit sa publice pe SEAP un anunt de atribuire catre o firma de consultanta care sa faca studiul de prefezabilitate. Iar asa ceva nu exista", ne-a declarat Ciprian Ciucu.Toate acestea sunt doar declaratii politice, promisiuni fara acoperire, facute pentru a distrage atentia de la problemele grave cu care se confrunta Bucurestiul si care ar fi mai usor de realizat, sustine la randul sau Ionut Ciurea, vicepresedinte al Asociatiei Pro Infrastructura."Sunt multe lucruri de discutat in legatura cu aceste promisiuni. Primarul probabil ca ce viseaza noaptea spune ziua. Sau vede ce se face prin alte parti si spune ca face si ea. Este usor de spus.si din pacate multe dintre ele sunt date doar pentru a mai avea un subiect de discutat si sa distragem atentia de la alte subiecte importante cum ar fi atatea pasaje care trebuie facute in Bucuresti, mentenanta strazilor si multe alte lucruri care sunt mai aproape de realitate si fezabilitate decat promisiunile acestea. Ce studii tehnice s-au facut? Astea sunt niste fantasmagorii", crede Ionut Ciurea.El a subliniat ca, pentru implementarea proiectului de tip monorail, cu tramvaie suspendate, trebuie sa se tina cont de foarte multe lucruri. La fel ca si Ciprian Ciucu, Ionut Ciurea spune ca, in primul rand, este necesar un studiu de fezabilitate foarte serios si foarte bine documentat. Apoi, afirma el, toate lucrarile din Bucuresti trebuie sincronizate."Daca vorbim la modul tehnic, trebuie sa vedem in primul rand un studiu de fezabilitate ce ar zice. Ce tehnologie, unde trebuie facute pasaje, pe ce directii. Este simplu de spus ca o sa facem nu stiu cate linii de tramvai. Orice poti sa zici. Si mai e un lucru.In Bucuresti, aceste proiecte de infrastructura, de orice fel ar fi ele, trebuie sincronizate intre ele. Un exemplu perfect este reabilitarea liniei de tramvai din Pantelimon, care pune cumva bete in roate dezvoltarii metroului in zona respectiva. Pentru ca ne apucam sa facem nu stiu ce linie de tramvai si apoi spune si Metrorex ca voia sa faca nu stiu ce linie de metrou, sau vrem sa facem si nu stiu ce drumuri. Trebuie sincronizate toate aceste lucruri.Toate lucrurile astea trebuie foarte bine studiate si trebuie realizate printr-un studiu de fezabilitate foarte bun, foarte bine documentat. In functie de cifrele de trafic, in functie de planul de mobilitate urbana durabila, in functie si de ce spune cetateanul simplu. De multe ori facem niste dezbateri publice doar ca sa le bifam. Nici macar nu sunt invitati toti actorii implicati", a mai declarat Ionut Ciurea.Totodata, afirma vicepresedintele Asociatiei Pro Infrastructura, trebuie luate in calcul si exproprierile. Bucurestiul, spune el, este foarte aglomerat si, pentru a realiza un proiect de infrastructura, de orice fel, sunt necesare foarte multe demolari."Trebuie luat in calcul si aspectul exproprierilor. Indiferent ce facem in Bucuresti trebuie sa demolam. Sa ne aducem aminte de Pasajul Basarab, unde a fost o intreaga nebunie. Si daca facem un pasaj pentru tramvaie, nu facem si pentru masini pe modelul Pasajul Basarab? Facem doar pentru tramvai? Adica demolam niste cladiri doar sa facem un pasaj pentru tramvai?Partea de implementare ne omoara in Bucuresti. Trebuie finantate aceste proiecte, trebuie facuta partea birocratica.Trebuie sa faci deranj mare. Uitati-va la linia de metrou M5. Acum este mai bine, dar au fost 5-6 ani de groaza in trafic", a mai spus Ionut Ciurea.Gabriela Firea a mai promis si ca se va putea circula cu trenul prin oras: "Transportul urban pe cale ferata este utilizat in marile aglomerari urbane din Europa, in timp ce reteaua de cai ferate din Bucuresti, cat si centura feroviara a Bucurestiului stau neutilizate de 28 de ani".Ionut Ciurea sustine ca si aceasta promisiune este greu de realizat. In primul rand ca linia de cale ferata din Capitala se afla intr-un stadiu avansat de degradare si, in al doilea rand, aceasta apartine de CFR."Care transport pe calea ferata? Centura feroviara aia e vai si amar de ea, trebuie reabilitata. Doamna primar se pricepe mai nou foarte bine la infrastructura. Probabil ca a vazut ca e un domeniu catchy si a spus ca hai sa nu mai vorbim despre spitale si scoli, sa vorbim despre infrastructura. Dar sunt doar vorbe, nimic la modul concret.Ar trebui sa inceapa largirea Fabricii de Glucoza, sa termine mai multe pasaje care sunt prin Bucuresti, ar trebui reabilitate liniile de tramvai, ar trebui sa se ocupe de licitatiile pentru tramvaiele noi. Si apoi sa promitem cai verzi pe pereti. In primul rand ca sunt informatii incomplete. Centura feroviara nici nu tine de primarie, e a CFR-ului. Primarul vrea sa faca lucrari si la Domnesti, si peste tot", ne-a mai declarat vicepresedintele Asociatiei Pro Infrastructura.Si Ciprian Ciucu, consilier PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ne-a declarat ca reteaua de cai ferate din Bucuresti apartine de Ministerul Transporturilor. El a precizat insa ca reabilitarea lor apare in Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD), doar ca proiectul trebuie realizat de CFR."Linia de cale ferata din Bucuresti apartine de Ministerul Transporturilor. Apare insa in PMUD acest proiect si trebuie sa il faca CFR-ul, dar nu imi clar ce o sa faca. Tot acest proces trebuie gandit foarte bine, planificat, trebuie inteles si explicat populatiei. Pentru ca daca faci bucatele care nu se integreaza una in alta si creezi mai mult probleme, populatia se va intoarce impotriva lor", ne-a spus Ciprian Ciucu.Pentru rezolvarea problemelor traficului din Bucuresti autoritatile trebuie sa vina cu solutii inteligente, considera Ionut Ciurea.Cea mai buna solutie este realizarea mai multor linii de metrou. Insa, el atrage atentia ca daca Metrorex va fi preluat de Primaria Capitalei ne vom lua adio de la noi linii de metrou. Si asta pentru ca, afirma vicepresedintele Asociatiei Pro Infrastructura, constructia lor costa foarte mult, iar Primaria nu investeste in infrastructura."Nu este o singura solutie care rezolva traficul din Bucuresti. Trebuie mai multe solutii inteligente si combinate. Partea de transport personal trebuie integrata cu transportul public, iar transportul public are nevoie de solutii integrate. Avem metrou, care este varianta cea mai buna. Partea proasta este ca dureaza foarte multi ani sa fie implementat si costa foarte mult. Nicodata nu o sa poata primaria sa implementeze o structura de metrou in Bucuresti. Se implementeaza centralizat.Daca metroul va fi preluat de Primarie ne luam adio de la el.Sa ne uitam pe buget si vedem.Asa cum a fost povestea cu autostrada suspendata, erau niste solutii inteligente si utile, s-au facut niste desene frumoase si in rest nimic", a precizat Ciurea.Si Ciprian Ciucu este de parere ca dezvoltarea liniilor de metrou reprezinta cea mai buna solutie pentru rezolvarea traficului din Bucuresti."Toate orasele mari, moderne, se bazeaza pe metrou. Este cel mai rapid si eficient mijloc de transport in comun. In primul rand, Gabriela Firea ar trebui sa profite de puterea politica, pentru ca are o imensa putere politica in propriul partid, si sa se duca peste Guvern pentru a termina mai repede magistrala 5 din Drumul Taberei si sa refaca studiul de fezabilitate ca sa continue magistrala 5 pana in Pantelimon", ne-a declarat Ciprian Ciucu.Apoi, afirma consilierul PNL, trebuie realizata Soseaua de Centura a Capitalei."Nu e nevoie de cine stie ce consultanti si experti sa faca Soseaua de Centura. Lucrurile sunt penibile deja. Primarul cauta tramvaie suspendate si nu a facut Soseaua de Centura", a subliniat Ciucu.Totodata, el spune ca o alta masura pentru ca traficul din Bucuresti sa nu mai fie un cosmar este dezvoltarea transportului in comun. Potrivit lui Ciprian Ciucu, bucurestenii circula pe linii RATB construite de Nicolae Ceausescu."Trebuie prioritizat cu adevarat transportul in comun. Si asta inseamna noi investitii pentru a deschide noi trasee de linii de tramvai. Pentru caOrasul si-a schimbat fluxurile de mobilitate, iar noi folosim fix aceleasi trasee de tramvaie, troleibuze si autobuze ca pe vremea lui Ceausescu. Trebuie investiti bani seriosi pentru a face noi linii de tramvai, pentru a achizitiona tramvaie noi de capacitati mai mari.Apoi trebuie sa reconfigureze traseele RATB ca sa asigure circulatia pe Nord - Sud - Est - Vest si apoi pe diagonale. Trebuie prioritizat si transportul in comun raportat la transportul cu masinile personale. Adica sa creeze aceste linii de transport, sa puna la dispozitie autobuze noi si curate, tramvaie noi si curate si sa garanteze un program care sa fie afisat pentru ca bucurestenii sa stie la ce ora vine autobuzul in statie si cand ajunge la destinatie. Apoi sa introduca benzi individuale pentru transportul public. Si astfel cei care stau, de exemplu, in Snagov, vin pana la parcare, se urca in mijlocul de transport in comun si prefera sa faca 25 de minute decat o ora cu masina. Dar ea alege doar proiecte care iau fata, sclipicioase", a conchis Ciprian Ciucu.