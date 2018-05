Unde se duc banii nostri? Firea a dat intr-un an 40 de milioane de euro pe diverse stimulente si ajutoare

Ziare.

"Aproape 70.000 de bucuresteni care nu inregistreaza datorii la bugetele locale au beneficiat, in total, de stimulente acordate de Primaria Capitalei pentru familiile nou constituite, monoparentale, nou-nascuti, si copii sau adulti cu handicap.Valoarea totala a acestora, incepand de anul trecut si pana in prezent, se ridica la 180.657.100 lei", a transmis Primaria Capitalei intr-un comunicat remis joiAcordarea de stimulente financiare a inceput in 2017. Iata cine si cat a primit de la Primaria Capitalei.- In privinta nou-nascutilor , au beneficiat 19.501 persoane, care au primit 45.242.500 de lei;- Pentru copiii cu handicap s-au dat 35.821.000 de lei la 4.247 de beneficiari;- S-au oferit stimulente destinate integrarii sociale a persoanelor adulte cu handicap in valoare de 99.529.000 de lei, fiind vorba despre 42.840 de beneficiari;- Pentru familii monoparentale au fost depuse 55 de dosare, primele plati, in valoare de 64.600 lei, fiind efectuate din luna aprilie 2018. Pentru tinerii casatoriti s-au dat 12.750.000 de lei, pentru 8.500 de cereri dintre cele 8.911 depuse.Pentru 2018, Primaria Generala a prevazut in buget urmatoarele sume:- 50.000.000 lei, pentru acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti;- 55.992.000 lei, pentru acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap;- 343.644.000 lei, pentru acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap;- 5.846.400 lei, pentru acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentala.A.G.