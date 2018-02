USR critica decizia lui Firea: Nu inchide scolile de grija copiilor, ci ca sa nu se vada proportiile dezastrului din trafic

Ziare.

"Spunem noi ceea ce Gabriela Firea nu vrea sa recunoasca. Se inchid scolile nu de grija copiilor, ci din cauza traficului. Intr-o zi normala traficul este insuportabil. Intr-o zi cu ninsoare si ger, traficul este imposibil. Si nu in sens metaforic, ci in sens tehnic. La ora 08:00 nimic nu se clinteste", a scris USR Bucuresti, pe Facebook USR Bucuresti a afirmat ca pentru a nu se vedea "proportiile dezastrului", Gabriela Firea, recurge la aceeasi solutie ca anul trecut."Prin urmare, ca sa nu se vada proportiile dezastrului, Gabriela Firea recurge la aceeasi solutie ca si anul trecut: inchide scolile ca sa nu se inchida traficul. Doi ani de revolutie in trafic", se arata in postarea facuta de USR Bucuresti.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, duminica, la sedinta comandamentului de iarna, ca, avand in vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul, scolile vor fi inchise in zilele de luni si marti.