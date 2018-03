Firea ameninta cu demisia din functiile PSD pentru ca e suparata pe Guvern: E momentul in care ministrii care se lasa dusi de nas sa plece

Reactia lui Dragnea

"Sinuciderea politica" a PSD

"Imi voi da demisia din toate functiile politice si raman simplu membru de partid. Daca intr-un timp rezonabil, problemele grave ale Capitalei nu se vor rezolva, eu imi dau demisia din toate functiile politice. Am stabilit cu doamna Dancila un calendar pentru toate problemele sensibile", a declarat Gabriela Firea, luni, inainte de sedinta CEx a PSD.Edilul a refuzat sa spuna care este acest "timp rezonabil" in care vrea sa fie rezolvate problemele Capitalei si dupa care si-ar depune demisia din functiile avute in PSD.Ea a precizat ca este suparata pe Guvern pentru ca niciunul dintre cele din ultimul an (conduse de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose - n.red.) nu au ajutat-o sa duca la bun sfarsit proiectele Capitalei.Primarul general a evocat situatia fuziunii ELCEN-RADET."Nu numai ca nu s-a realizat, anul trecut in august s-a emis de catre Guvern un memorandum care mai mult a incurcat lucrurile. Desi in tara toate CET-urile au fost transferate la primarii cu titlu gratuit, in Bucuresti trebuie sa platim, dar nu la valoarea nominala, asa cum e normal si firesc, ci la valoarea de evaluare, asa s-a decis anul trecut in august. Am spus, acceptam si asa. De anul trecut pana acum nu s-a realizat aceasta evaluare"."Puteti sa credeti ca din august anul trecut si pana in martie, nu s-a facut aceasta evaluare? Sunt oameni in Ministerul Energiei care au inca pozitii importante si care franeaza. Nu mai pot fi de acord cu faptul ca ministri sunt condusi de directori", a afirmat edilul.De asemenea, ea a evocat si proiectul spitalului metropolitan care stagneaza de un an: "Stam cu proiectul spitalului metropolitan de un an de zile. (...) De luni de zile pe acest teren este parloaga, nu se face nimic, si totusi nu ajunge la noi."."Ministrul, daca nu e in stare sa conduca si se lasa subjugat, inseamna ca nu e bun de ministru. Aici intervine problema politica. Cei care blocheaza proiectele Capitalei blocheaza proiectele din tara", a acuzat Firea."E vorba de oameni care lucreaza in ministere, care reprezinta interese financiare foarte importante. Un ministru nu poate sa spuna ca nu poate pentru ca nu-l lasa directorii, directorii au interese financiare, politice. Un ministru, daca se lasa subjugat de directori, nu e bun de ministru (...) E momentul in care ministrii care se lasa dusi de nas sa plece".Edilul a mai dat un exemplu in acest sens."Unii dintre cei care au franat au plecat. Hai sa va dau un exemplu de la Ministerul Culturii. Este vorba de gropi. Noi nu le putem repara fara avizul ministerului pentru ca unele zone din centrul Capitalei sunt zone de patrimoniu.. Vi se pare normal? Am stat pentru o groapa si 8 luni. Din cauza unei comisii formate din oameni recomandati de pe vremea tehnocratilor, dar pe care ministrul nu i-a schimbat. Astea sunt problemele tarii, ale orasului, nu cat ne luptam intre noi", a exemplificat Firea.Referitor la aceste declaratii, liderul PSD, Liviu Dragnea, ii da dreptate Gabrielei Firea si a spus ca a vorbit cu ea."Ce a spus doamna Firea e adevarat. Am avut o discutie cu ea si cu primarii de sectoare, si separat cu doamna prim-ministru, s-a facut un plan de colaborare serios intre guvern si Primaria Bucuresti", a declarat Dragnea, inainte de Comitetul Executiv al PSD.Cat despre batalia dintre taberele din partid, Gabriela Firea crede ca este o "sinucidere politica"."In legatura cu faptul ca eu as face parte dintr-o tabara care vrea sa destabilizeze partidul, sa-l detroneze de la conducerea PSD pe domnul presedinte. Dezmint aceste informatii si vreau sa va spun ca am taria si curajul politic ca, atunci cand considera ca lucrurile nu se desfasoara de o maniera corecta, sa imi spun punctul de vedere in cadrul BPN sau CEx.Nu m-am ascuns niciodata dupa jurnalisti (...) si nu am testat apele nici in partid si nici in randul opiniei publice cu astfel de declaratii pe care nu mi le asum in mod public sau le transmit altor colegi sa spuna ce gandesc eu, nu este adevarat.. Nemultumiri sunt, si eu am nemultumiri, suparari sunt, poate unele dintre ele le-am exprimat, altele le-am pastrat pentru mine, dar de aici si pana la ajunge sa organizam un puci, este cale foarte lunga", a spus Firea.Cat despre congresul de sambata, Firea a precizat ca vor avea loc si alegeri pentru posturile de vicepresedinti si pentru postul de presedinte executiv al partidului."In partea a doua a zilei vor avea loc si alegeri pentru posturile de vicepresedinti si pentru postul de presedinte executiv. Au fost mai multe voci care au vorbit despre faptul ca nu erau necesare aceste alegeri, in conditiile in care toti vicepresedintii sunt in mandat.Pe de alta parte, presedintele a explicat ca nu este vorba despre epurari sau despre a scapa de anumite persoane incomode, ci despre o schimbare de structura a Biroului Permanent National si il las pe dumnealui sa spuna in ce consta (sic!) aceste schimbari", a adaugat primarul.