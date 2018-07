Firea: Pot veni un milion de romani la protestul diasporei, daca organizatorul isi asuma raspunderea

Ziare.

In urma cu cateva zile, primaria Capitalei a dat aviz negativ organizarii protestului pe care Federatia Romanilor de Pretutindeni vrea sa il organizeze pe 10 august, in Piata Victoriei. Potrivit organizatorilor, la manifestatia respectiva ar urma sa participe pana la un milion de oameni. Initial, Gabriela Firea a spus ca zona nu poate gazdui un asemenea protest de amploare. Ulterior, insa, edilul Capitalei s-a razgandit.In consecinta, Firea se intalneste, luni, cu reprezentanti ai Jandarmeriei, SRI, SIE, Prefecturii Capitalei, RATB, Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, ISU, Politiei Locale si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pentru a stabili conditiile de desfasurare a protestului."Am fost si voi ramane un adept al libertatii de exprimare. Am fost si voi fi un om care respecta legea. Este simplu sa nu ai nicio responsabilitate legala si sa acuzi ori sa jignesti, de pe margine, cum se intampla in aceste zile. Este regretabil ca o manifestatie a diasporei este politizata de USR si PNL, partide care vor sa confiste actiunea romanilor din afara granitelor. Si eu am membri din familie si prieteni care muncesc sau invata in afara tarii si as fi ultima persoana care sa faca un gest negativ la adresa diasporei. Mai presus de orice, insa, trebuie sa respectam toti legile si regulile.Cu siguranta, in intalnirile de saptamana viitoare, se vor gasi solutii legale si eficiente si pentru acest eveniment, cu garantarea sigurantei tuturor cetatenilor. Daca se doreste organizarea unui eveniment cu 10.000 de persoane, 100.000 de persoane sau 1.000.000 de persoane, teoretic, totul este posibil daca organizatorul isi asuma responsabilitatile ce decurg din lege si toate institutiile statului conlucreaza pentru a garanta siguranta cetatenilor", a declarat Gabriela Firea, potrivit Mediafax N-ar fi fost prima data cand Gabriela Firea ar refuza sa autorizeze desfasurarea unui protest in Piata Victoriei. Pe 19 mai 2018, mai multi soferi din Moldova au venit cu tiruri si masini, tiruri si camioane pentru a-si exprima nemultumirea privind lipsa autostrazilor din estul tarii. Primarul Capitalei nu i-a lasat, insa, sa stationeze in Piata Victoriei, sustinand ca acolo era deja programat un eveniment similar.