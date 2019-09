27 de "ultrasi" turci au fost retinuti in Belgia

Ziare.

Autoritatile belgiene au precizat ca 22 dintre fani au fost retinuti in apropierea stadionului Jan Breydel, gazda acestui meci din cadrul Grupei A a competitiei, din care mai fac parte Real Madrid si Paris Saint-Germain, informeaza agentia EFE.Suporterii respectivi "nu aveau bilete de intrare valide si se aflau in posesia unor materiale pirotehnice, asa ca era clar ca aveau intentii rele si au fost plasati in arest administrativ pana la finalul intalnirii", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Bruges, Lien Depoorter, pentru cotidianul De Standaard.Cele doua formatii s-au intalnit ultima oara in 2002, fiind inregistrate atunci incidente violente in ambele manse.De Standaard a publicat totodata imagini cu un grup de suporteri turci in drum catre stadionul din Bruges, multi dintre ei avand in maini artificii aprinse.