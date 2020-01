Doua echipe cu nume din Europa "se bat" pentru semnatura lui Vlad Dragomir

Ziare.

Vlad Dragomir de la Perugia se afla la acest monent intr-un moment foarte bun al carierei sale, fiind "decarul" formatiei in alb si rosu din Serie B.Evolutiile foarte bune au dus la 14 meciuri bifate de Vlad la Perugia, in care a dat 3 pase de gol. Galatasaray este o formatie care il doreste acum cu ardoare pe mijlocasul roman care si-a facut ucenicia la Arsenal. Clubul turc e pregatit sa faca o oferta concreta pentru tanarul roman de 21 de ani, dupa cum anunta presa otomana, citata de televiziunea TelekomSport Dragomir are 8 selectii la nationala de tineret a Romaniei, unde a evoluat si la EURO 2019, in Italia si San Marino.Turcii au insa si o echipa din Italia, care le face concurenta, e vorba de Udinese din Serie A.Dragomir era cumparat in 2015 de Arsenal de la ACS Poli Timisoara pentru suma de 115.000 de euro. In 2018, englezii l-au cedat la Perugia, in Italia, echipa care este pe locul 8 in Serie B, cu 27 de puncte.D.A.