Cum explica Garbine Muguruza finala pierduta la Australian Open in fata lui Sofia Kenin

Iberica trecuse in careul de asi cu 7-6, 7-5 de Halep, dupa o partida extrem de tensionata, iar in ultimul act a inceput perfect, cu prim set castigat la 4 in fata lui Kenin.A cedat insa apoi finala cu un dublu 6-2, avand mult de suferit la capitolul pregatire fizica, iar dupa partida, la conferinta de presa, a avut urmatoarea reactie: "Am simtit un pic de pierdere de energie dupa atatea meciuri aici. A fost o batalie dura din punct de vedere fizic. E greu acum sa fii vesel, chiar daca a fost un turneu incredibil pentru mine. Pierzi o finala, e adevarat, dar trebuie sa si fi in stare sa ajungi in ultimul act pentru a pierde sau castiga.Nu sunt foarte incantata de performanta mea in ultimele doua seturi. Cred ca trebuia sa joc mai bine, pentru ca ea si-a ridicat brusc nivelul dupa primul set. Nu cred ca in momentele importante mi-au intrat loviturile. Ea cred ca le-a gasit, eu nu, poate ca aici s-a jucat finala aceasta", puncta trista dupa finala Garbine, noul loc 16 mondial WTA , dubla campioana de Mare Slem, la Roland Garros si Wimbledon , ca si Simona Halep.4-6, 6-2, 6-2, a fost scorul cu care Kenin a castigat finala de la Melbourne , primul titlu de Mare Slem din cariera, la doar 21 de ani. Ea va urca pe locul 7 WTA, dupa aceasta frumoasa performanta.Citeste si:Pentru Kenin si Muguruza, ca si pentru toata crema tenisului mondial feminin, va urma importantul turneu de la Dubai, care va incepe de pe 17 februarie.D.A.