Garbine Muguruza avanseaza in turul secund la Roland Garros cu mari emotii

Fosta campioana de pe zgura pariziana, Muguruza, ajunsa intre timp pe 19 WTA , a pierdut primul set la Taylor Townsend, SUA, 96 in lume. Scorul a fost 5-7, 6-2, 6-2, dupa fix doua ore de joc.Muguruza a parut extrem de timorata si de stangace in prima mansa, mansa pe care meritat americanca a inchis-o la 7-5 dupa 47 de minute de joc.Totusi, sportiva din Spania cu origini din Venezuela, dubla campioana de Mare Slem, si-a ridicat repede nivelul de joc si a dominat clar restul partidei, cele doua seturi care au urmat mai exact, ele fiind gata in putin peste o ora de joc.Garbine Muguruza va evolua in turul secund cu Johanna Larsson din Suedia, 111 WTA, cea care a produs una dintre surprizele zilei, trecand de Magdalena Rybarikova, 75 WTA, fosta semifinalista la Wimbledon , in 2017:Tot duminica, Angelique Kerber a produs socul zilei, fiind eliminata in primul tur de Anastasia Potapova, Rusia, dupa un meci de o calitate extrem de slaba a germancei, tripla campioana de Mare Slem.Toate rezultatele si evenimentele importante de la Roland Garros vor fi relatate in detaliu pe Ziare.com.Romanii vor intra in concurs incepand de luni pe tablourile de feminin si masculin, in timp ce Simona Halep , campioana en-titre, incepe cursa apararii trofeului marti.