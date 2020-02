Garbine Muguruza, eliminata de la Dubai dupa o noua surpriza: Cu cine ar putea juca Simona Halep in semifinale

Ziare.

Finalista de la Australian Open 2020, cap de serie numarul 9 la competitia din Emiratele Arabe Unite, a fost invinsa de Jennifer Brady (locul 52 WTA).Sportiva americana, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, s-a impus in trei seturi, cu 6-7 (5), 6-3, 6-4, la capatul unui meci care a durat doua ore si 11 minute.Mai departe, in semifinale, Jennifer Brady o va intalni pe castigatoarea "sfertului" dintre Simona Halep si Aryna Sabalenka.Vezi si: Surpriza uriasa la Dubai: Favorita numarul doi, eliminata in sferturi 17-22 februarie e perioada in care se disputa turneul de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 2,6 milioane de euro.I.G.