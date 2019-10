O tenismena de top a anuntat ca nu va mai juca in acest an, nemultumita ca pierde aproape continuu

Ziare.

com

Muguruza a luat aceasta decizie din cauza rezultatelor negative inregistrate in ultima perioada.Dubla campioana de Grand Slam are o singura victorie in meciurile disputate in ultimele trei luni.Ea a pierdut apoi in turul 1 la Wimbledon , Cincinnati, US Open, Osaka si Beijing.Muguruza a incercat chiar si o schimbare de antrenor, dar nici asa nu a reusit sa-si revina.Pe fondul rezultatelor negative, Muguruza a coborat pana pe locul 28 in clasamentul WTA C.S.