S-a stabilit finala turneului de la Shenzhen: Muguruza, invinsa in semifinale

Ziare.

com

Alexandrova (25 ani), favorita numarul 5, a invins-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe spaniola Garbine Muguruza (6), intr-o partida din penultimul act, disputata vineri.Fosta numarul unu mondial si dubla campioana de Mare Slem, Muguruza s-a inclinat in 77 de minute in fata puternicei dreptace din Celiabinsk.In cealalta semifinala de la Shenzhen, Ribakina (20 ani), cap de serie numarul 7, a dispus cu 6-2, 7-5 de cehoaica Krstyna Pliskova, dupa o ora si 13 minute de joc.De mentionat ca Elena Ribakina a cucerit in vara anului trecut, la Bucuresti, singurul titlu WTA din cariera sa, in timp ce Alexandrova nu a reusit sa obtina pana acum niciun trofeu la simplu in circuitul profesionist.