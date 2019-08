Surpriza uriasa la US Open: O dubla castigatoare de Grand Slam, eliminata inca din prima runda

Ziare.

com

Tenismena spaniola, care are doua turnee de Grand Slam in palmares, a fost invinsa de Alison Riske (locul 36 WTA).Favorita numarul 24 a cedat in trei seturi, scor 6-2, 1-6, 3-6, dupa o partida care a durat doua ore si 5 minute.In turul urmator, Alison Riske o va infrunta pe Jelena Ostapenko, care a trecut in turul I de Aleksandra Krunic, scor 6-3, 7-6 (7).Muguruza a devenit, astfel, cea de-a 3-a favorita eliminata inca din runda inaugurala a Grand Slam-ului de la New York, dupa Caroline Garcia si Angelique Kerber.In plus, Amanda Anisimova si Marketa Vondrousova au abandonat inaintea turneului.I.G.