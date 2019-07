Surpriza uriasa la Wimbledon: Campioana din 2017, invinsa de locul 121 WTA!

Ziare.

Brazilianca Beatriz Haddad Maia este performera zilei dupa ce s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-4, in fata sportivei spaniole.Muguruza a inceput perfect meciul, cu break concretizat apoi pe serviciul insa s-a stins rapid si i-a permis adversarei sa reintre in partida si, ulterior, sa isi adjudece primul act cu un break.In setul secund, cele doua au mers cap la cap pana in game-ul cu numarul 10, atunci cand Muguruza si-a pierdut din nou serviciul, iar Haddad Maia a obtinut o victorie fabuloasa.O ora si jumatate a durat partida de marti seara.Garbine Muguruza nu reuseste sa isi revina de o buna bucata de vreme, spaniola fiind departe de evolutiile ce i-au adus titluri de Grand Slam la Paris si Londra.M.D.