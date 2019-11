A inceput targul Gaudeamus

Ziare.

Editia din 2019 se deruleaza sub semnul aniversarii a 30 de ani de la momentul istoric al Revolutiei din decembrie 1989.Peste 8.000 mp de standuri care gazduiesc sute de mii de titluri si aproape 900 de evenimente, lansari si prezentari de carte, sesiuni de autografe, dezbateri ii asteapta pe cei care trec pragul targului, precizeaza un comunicat de presa al organizatorilor.Poetul Mircea Dinescu este presedinte de onoare al editiei 2019.Cel mai important eveniment cultural de tip expozitional din Romania este organizat de Radio Romania - singurul post de radio din lume care si-a asumat acest rol - si sustinut de Ministerul Culturii.Targul Gaudeamus Radio Romania este de foarte multi ani un reper, atat pentru specialistii din bransa, cat si pentru publicul larg, avand un loc bine definit in calendarul cultural si in constiinta publicului, dovada stand cei peste 100.000 de vizitatori care ii trec pragul in fiecare an.Targul se desfasoara anual la Romexpo, reunind, intr-un spatiu expozitional de 14.000 mp, oferta a peste 300 de edituri romanesti si straine, tipografii, institutii de invatamant, centre si institute culturale, institutii mass-media, agentii de difuzare de carte, firme multimedia, agentii literare, organizatii non-guvernamentale cu profil cultural si educational, asociatii profesionale, librarii, biblioteci etc, scrie site-ul www.gaudeamus.ro