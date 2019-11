Editura Fundatiei Romania de Maine participa la Gaudeamus 2019

Ziare.

In zilele de 22 si 23 noiembrie sunt programate lansarile editurii care vor avea loc fie la stand, fie in sala "Mircea Santimbreanu".Programul lansarilor va debuta vineri, 22 noiembrie, de la ora 16:30, in sala "Mircea Santimbreanu" cu volumul "Ec (om) enia. Elemente de gandire economica din doctrina sociala a Bisericii Catolice" de Petru-Ciprian Bradu. Invitati vor fi Grigore Ioan Pirosca, Alexandru Tasnadi, Iustin Emanuel Alexandru."Aceasta lucrare se concentreaza in jurul identificarii elementelor de gandire economica din cadrul Doctrinei Sociale a Bisericii Catolice. Volumul se constituie intr-o abordare la nivel de epistemologie a stiintei economice, in contextul gandirii sociale de sorginte catolica.In acest context, elementele de gandire economica exprimate de-a lungul timpului, fie de catre economisti crestin-democrati, fie prin mesajele si preocuparile social-economice ale Bisericii de la Vatican, au fost puse sub sfera conceptuala a termenului de ecomenie", scrie prof. univ. dr. Alexandru Tasnadi in prefata cartii.Sambata, 23 noiembrie, de la ora 12:00, in aceeasi sala este programata masa rotunda Experienta urbana.In preajma deschiderii unui nou an universitar, Editura Fundatiei "Romania de Maine" va invita sa descoperiti doua volume interesante.Astfel, interviurile reunite sub titlul "Experienta urbana" si realizate de Maria Duda scot la iveala tineri care vor, intr-adevar, sa faca ceva pentru capitala tarii lor."Sunt 55 de inteviuri spumoase si extrem de interesante realizate pe parcusul emisiunilor 'Experienta urbana', realizate de Maria Duda la Radio Seven cu participanti, de diverse formari profesionale, la activitatile de cercetare interactiva a spatiului urban bucurestean, cu fosti studenti ai Facultatii de Arhitectura a Universitatii Spiru Haret.O lectura incitanta, ce prezinta creatori tineri, care iubesc, studiaza si incearca sa imbogateasca viata unui Bucuresti care 'se traieste cu zgomot si viteza si te impinge la actiune'", scrie prof. univ. dr. Iuliana Ciotoiu despre acest volum.Vor urma doua lansari la standul editurii, prima de la ora 13:00 - doua volume din colectia "Paradigme ale cunoasterii umane": Mihai Golu, "Introducere in conflictologie" si "Dialog despre psihic si constiinta", autori Mihai Golu si Florian Georgescu, iar de la ora 15:00, Ciprian C. Vasilescu lanseaza volumul "Restituiri - Rastalmaciri".Ultima lansare de la Gaudeamus 2019 a Editurii Fundatiei Romania de Maine este programata sambata, 23 noiembrie de la ora 16:00 la sala "Mircea Santimbreanu".Volumul "Ca frunzele in vant" de Stefano Amadio, Philippo Ferrari, Franco Fortunati, Antonella Guardavaccaro si Federico Ricci apare ca urmare a unui parteneriat cu Editura Teseo din Italia."Aparuta in prima editie in ianuarie 2011, la Editura Teseo, sub coordonarea lui Pierluigi Diotaiuti si a lui Stefano Amodio, lucrarea 'Ca frunzele in vant. Flexibilitatea muncii si scenarii atipice' ii are ca autori pe: Stefano Amodio, Filippo Ferrari, Franco Fortunati, Antonella Guardavaccaro. Lucrarea apare astazi si in limba romana, in traducerea Alexandrei Radu.Sub forma unui material ce contine sase lucrari de specialitate, volumul abordeaza din punct de vedere profesional unele dintre consecintele modificarii intregului sistem economic la nivel mondial. Lucrarea apare in plina criza economica mondiala si, prin capitolele sale, analizeaza elemente de mare actualitate aparute in urma impactului crizei economice.In cadrul celor sase capitole, sub forma unor articole de specialitate, lucrarea abordeaza urmatoarele teme: Conditiile precare si disconfortul; Flexibilitatea si bunastarea; Dezvoltarea competentelor in contexte vulnerabile; Formare, inovare si dezvoltare; Campusul Formarea ca loc de negociere; Legea Biagi. Flexibilitatea muncii si contractele atipice de munca; De la plasare la marketing personal", scrie dr. ec. Adrian Lupu."La peste 25 de ani de la infiintare, Editura Fundatiei "Romania de Maine" se recomanda prin aceeasi activitate de inalta calitate, datorata atat prestantei autorilor ale caror nume se regasesc pe copertele cartilor publicate, cat si profesionalismului echipei redactionale.Principalul scop al Editurii Fundatiei Romania de Maine ramane diseminarea culturii si a cercetarii stiintifice de la si catre oamenii valorosi, stiindu-se ca, asa cum spunea Mircea Eliade, 'dintr-un popor nu ramane nimic, decat cultura'", afirma Odilia Rosianu director Editura Fundatiei Romania de Maine.Pe perioada targului toate volumele Editurii Fundatiei Romania de Maine pot fi achizitionate cu un discount de 30%.