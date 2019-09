Edi Iordanescu pleaca de la Medias! Antrenorul lanseaza acuzatii grave

Ziare.

com

Fiul fostului selectioner al Romaniei spune ca nu mai exista comunicare intre el si conducere si ii acuza pe sefi ca au refuzat sa investeasca in transferuri , lasand formatia ardeleana intr-o situatie aproape imposibila."Imi pare foarte rau pentru tot ce se intampla si imi asum eu intreaga responsbilitate. Asa am facut mereu la rau si la bine, am lasat sa iasa mereu alte persoane in fata si nu mi-a placut niciodata sa imi insusesc eu meritele. Doresc ca zilele urmatoare sa am o discutie cu conducerea si sa ii anunt ca sa dori incetarea de comun acord a colaborarii la pauza competitionala pentru echipa nationala . Nu pot lasa echipa acum pentru ca nu ar fi corect, dar pana la intreruperea campionatului se poate pregati o solutie.Din pacate intre mine si conducere nu mai este comunicare de mai bine de 3 saptamani, sau cel putin nu asa cum trebuie. Nu vreau sa acuz pe nimeni, dar nu este in favoarea echipei sa continuam in felul asta. Nu pot rezilia unilateral pentru ca ar insemna sa platesc daune si sper ca vom gasi o forma amiabila. De cand echipa a ajuns pe primul loc in Liga 1 si pana cand s-a intrerupt campionatul pentru meciurile Romaniei cu Spania si Malta, am solicitat anumite lucruri cu care conducerea nu a fost de acord.Nu vreau sa acuz, poate sunt eu vinovat ca nu m-am facut inteles suficient sau nu am plecat de atunci, nu vreau sa reprosez, dar am spus inca din acel moment ca suntem descoperiti si ca nu putem duce o lupta pentru play-off si Cupa Romaniei in situatia in care suntem noi cu lotul. Nu avem solutii si avem posturi total descoperite. Nu poti merge in play-off cu 3 fundasi centrali in lot, cu un fundas dreapta de profil si un singur atacant central. De 4 luni tot persista aceasta situatie, suntem singura echipa din liga 1 care este in aceasta situatie. Nu vreau 3-4 atacanti ca si alte echipe, dar e unicat sa stai intr-un singur atacant si sa ajungi cum am fost cu Craiova cand eram condusi sa nu ai un jucator de careu sa bag in teren. Nu pot sa inventez jucatori , daca ia un fundas central cartonase sau se loveste, nu avem fundas central pe banca. Cum a fost cazul la meciul cu Viitorul Am vorbit de un anumit buget salarial la inceputul anului si am insistat sa mai aducem 2 jucatori pe anumite pozitii deficitare, mai ales ca ne incadram in buget si nu era o problema, mai ales ca prin plecarea lui Cretu mai scazusem bugetul de salarii. Am spus ca altfel expunem foarte tare anumiti jucatori si riscam sa-i accidentam si sa stricam tot ce a fost bun.Sunt total recunoscator conducerii pentru ca 9 luni si jumatate am avut sustinere totala si sprijin pentru echipa si tocmai de aceea nu am inteles de ce acum pentru prima oara s-a ales alt drum. Din pacate gandim diferit in acest moment si nu stiu cum se face ca tocmai cand ajunsesem pe primul loc a inceput totul. Dar asa e greu sa mai functioneze lucrurile, am avertizat ca trebuie sa actionam si sa nu ne multumim ca suntem pe primul loc pentru ca in in fotbal se pot schimba foarte repede lucrurile si pentru ca e un drum lung in fata. Spun cu sinceritate ca in aceste 10 luni am avut cel putin 5-6 oferte financiare infinit mai avantajoase decat in acest moment si niciodata nu am luat in calcul sa plec.Am oferit loialitate si am vrut sa facem performanta. Din prima zi am visat la play-off, dar mai ales in ultima perioada am simtit ca parca e doar visul meu. Am construit o echipa de la 0 in trei saptamani si fara ca sa platim 1 euro pe transferuri, si cred ca in viitor cel putin 5-6 jucatori pot fi vanduti de catre club.Lumea din jurul echipei stie ca atunci cand s-a blocat clubul financiar si nu s-au putut platii salariile din cauze juridice, am adus bani de acasa. Si asta nu doar o data, dar am facut-o din suflet, insa totul in final trebuie sa aiba o logica, iar in momentul asta ea lipseste. Nu voi spune niciodata mai multe pentru ca nu e cazul. Eu nicodata nu am dat cu noroi acolo unde am muncit si nu o voi face nici in viitor. Ii multumesc dl Marginean ca m-a adus si o sa aiba parte de respectul meu mereu, dar sper ca ma intelege macar acum", a declarat Edi Iordanescu pentru gazisti.ro.Cu Iordanescu junior pe banca cei de la Medias au reusit sa ajunga pe primul loc in clasamentul Ligii 1 la inceputul acestui sezon si au avut evolutii entuziasmante.Totusi, "subtirimea" lotului si-a spus cuvantul in multe momente, antrenorul cedand dupa eliminarea din Cupa.