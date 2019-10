Edi Iordanescu s-a razgandit si nu mai pleaca de la Medias

Ziare.

Daca in urma cu o luna sustinea public ca vrea sa plece, solicitand conducerii sa ii rezilieze contractul, fostul selectioner spune acum ca a inteles situatia in care se afla Mediasul si ca ramane alaturi de echipa cel putin pana in vara."Eu sunt cel mai suparat pentru ultima perioada, cel mai indignat, eu sunt cel mai pretentios ca oricine, orice om din conducere. Cel putin in doua randuri am fost dispus sa incetez colaborarea cu Gaz Metan Medias si pot sa spun cu tarie ca prima oara a fost exact in momentul de intrerupere pentru jocul echipei nationale, cand Gazul era pe primul loc. Am ajuns in situatia in care sa trebuiasca sa facem compromisuri, improvizatii, sa fim extrem de inflexibili in ceea ce insemna pregatirea jocurilor. Recunosc ca l-am condamnat chiar si public pe presedinte, pentru ca am simtit ca imi sunt tradate asteptarile, dar, recunosc in acelasi timp, ca de atunci au fost mai multe discutii cu domnia sa si a venit momentul cand mi-a spusAmbitia mea ramane aceeasi, eu imi doresc performante, imi doresc play-off, sa fac istorie impreuna cu jucatorii si cu conducerea. Dar, din pacate, accept ideea ca obiectivul numarul 1 este ca echipa sa se redreseze financiar, sa se iasa din aceasta procedura dupa care, sigur, in plan secund vor merge si rezultatele", a spus Iordanescu, potrivit Telekomsport Antrenorul a recunoscut ca a primit oferte in ultimele saptamani, dar ca nu le-a dat curs pentru ca isi doreste continuitate."E adevarat, au fost oferte, discutii, am fost contactat. Eu nu am contactat pe nimeni, nu am pus niciun agent sa imi caute serviciu, consider ca am serviciu aici, ca am contract pana in vara, cel putin, mi-am dorit continuitatea. Nu am plecat cand a fost bine, nu o sa plec nici la greu, in momentul de fata, probabil o sa plec cand o sa simt ca nu se mai poate si atunci daca se va termina inainte de terminarea contractului, ma duc la presedinte, incerc sa-l sensibilizez eu de data asta. Nu am ramas pentru play-out si evitarea retrogradarii", a mai declarat Edi Iordanescu.Iordanescu junior s-a certat cu sefii Mediasului inaintea meciurilor echipei nationale, el dorindu-si atunci sa plece.Conducerea nu a fost de acord cu rezilierea contractului si i-a transmis ca trebuie sa achite clauza in valoare de 200 de mii de euro daca vrea sa semneze cu alta formatie, moment in care tehnicianul a decis sa continue la echipa din Liga 1