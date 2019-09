Cine e jucatorul din Liga 1 care l-a lasat fara cuvinte pe Basarab Panduru: Uitati-va de 100 de ori ce poate sa faca (Video)

Ziare.

com

"Uitati-va ce face jucatorul asta. Pe mine ma incanta jucatorul asta de fiecare data cand are mingea, cand pune piciorul pe minge, cum cere mingea pe pozitie viitoare si ma mir ca Edi spune ca nu e varf de atac. Probabil ca nu e varful de atac care sa stea fix acolo. Aici nu ca a calcat pe minge, cum calca altii de trebuie sa scoatem crampoanele de pe minge vreo doua saptamani.Nu, asta asa a vrut sa faca. Nu vezi nicaieri asa ceva, este incredibil. Oricine ar fi fost acolo din campionatul nostru, era fentat. Nu crezi niciodata in primul rand ca poate sa-i reuseasca asa ceva. Uitati-va de 100 de ori ce poate sa faca", a spus Panduru la Telekom Sport.Dumitru Cardoso, care are si cetatenie romana, a crescut in Italia si a evoluat pentru echipe precum Empoli, Napoli , Ternana, Cittadella, Reggina, Latina si Livorno.In afara Italiei a mai jucat la eria, Nottingham Forest, Alcorcon si Gimnastic Tarragona.In acest sezon, el are doua goluri marcate in 6 partide pentru Gaz Metan Medias.C.S.