Decizia luata de clubul Gaz Metan Medias dupa oferta primita de Edi Iordanescu de la Craiova

''In opinia noastra, performanta vine din continuitate, din seriozitate, din pasiune si din munca bine facuta. Tehnicianul Edi Iordanescu are contract cu Gaz Metan pana in data de 30 iunie 2020. Pentru ca ne dorim continuitate, rezultate din ce in ce mai bune, ne dorim sa scriem o noua pagina in istoria clubului, intr-un an aniversar, am inceput negocierile cu acesta in vederea prelungirii contractului pentru inca trei ani'', se arata in comunicat.Gaz Metan subliniaza ca ''are un sezon foarte bun in Liga I'' si ''doreste sa il incununeze cu o participare in premiera in play-off, care ar rasplati astfel munca echipei''.''Artizanii acestor rezultate deosebite sunt jucatorii si staff-ul tehnic condus de Edi Iordanescu, omul care a crezut si a impus acest obiectiv inca de la inceputul sezonului'', precizeaza clubul din Medias.Gaz Metan ocupa locul 5 in Liga I dupa 22 de etape, cu 36 de puncte.Potrivit presei, de serviciile lui Edi Iordanescu este interesata si Universitatea Craiova , care a ramas fara antrenor principal dupa demisia lui Victor Piturca