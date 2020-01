Edi Iordanescu, asaltat cu oferte: Ce decizie a luat antrenorul

Ziare.

Fiul fostului selectioner sustine ca a avut cel putin trei propuneri concrete din partea unor echipe din play-off-ul Ligii 1, insa decizia lui este de a continua la Medias."Imi doresc ca echipa sa nu fie afectata si o sa ma asigur ca nu o sa fie. Recunosc ca cel putin trei oferte am avut de la echipe din play-off in acest an pe masa, inclusiv in aceasta iarna. Dar eu am fost mereu matur, am ramas cu capul aici 100%, am dorit sa continui activitatea si sa am liniste in jurul meu", a declarat antrenorul la Telekomsport.Chiar daca a refuzat sa plece de la Medias, Iordanescu junior nu se grabeste nici sa semneze un nou contract cu Gazul, desi conducerea i-a propus un acord pe trei ani."Stiu ca exista acest interes. Multumesc pentru incredere, multumesc intregii conduceri si factorilor de decizie, care au reusit sa mentina un anumit echilibru, dar eu cred ca e un moment in care noi trebuie sa fim linistiti, trebuie sa ne concentram pe ce avem de facut. Trebuie sa parcurgem aceasta prima etapa, sa ducem echipa in play-off, dupa care tragem linie si vedem in continuare ce se doreste si ce putem sa obtinem pentru partea a doua a campionatului. In functie de ce pretentii au si cum reusesc sa sustina aceste conditii, din toate punctele de vedere, in principal financiar. S-ar putea intampla orice cu un proiect la anul cu aspiratii daca se poate mai mari decat anul asta in competitia interna", a mai spus antrenorul lui Gaz Metan Medias.Edi Iordanescu a fost ofertat recent de Universitatea Craiova, echipa care cauta un tehnician dupa demisia lui Victor Piturca.Cum acesta a declinat propunerea, oltenii trebuie sa se reorienteze rapid si sa inceapa negocierile cu alti tehnicieni.M.D.