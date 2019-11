Edi Iordanescu face un anunt excelent pentru Medias: Echipa va iesi din insolventa!

Ziare.

Fiul fostului selectioner al Romaniei spune ca a fost informat de conducerea clubului ca demersurile privind iesirea din reorganizare sunt aproape finalizate."Am fost informat chiar ieri de catre partea administrativa ca, in proportie de peste 95%, pana la sfarsitul anului, clubul Gaz Metan Medias sa iasa total din reorganizare, din insolventa, sa fie un club curat. In momentul de fata Gaz Metan are zero datorii, in ciuda faptului ca nu fotbalul facuse datoriile respective. Este un moment extraordinar pentru club, ne bucuram cu totii, eu am resimtit cel mai tare toata restructurarea si toate restrictiile care au venit odata cu insolventa", a declarat Edi Iordanescu la Telekomsport Una dintre conditiile puse de Iordanecu junior atunci cand a semnat cu Mediasul a fost ca echipa sa iasa din insolventa, iar acum acest lucru este pe cale sa se intample.Tehnicianul spera ca dupa finalizarea procedurii de reorganizare va putea aduce la Gaz jucatorii pe care ii doreste, iar banii incasati din eventuale vanzari de jucatori vor ramane in club.