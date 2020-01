Edi Iordanescu isi anunta plecarea de la Medias

Ziare.

Tehnicianul va ramane pe banca Gazului doar daca echipa va beneficia de finantare suficienta pentru a se lupta pentru calificarea in cupele europene."In vara inchid colaborarea oficial la Medias si o sa vedem daca sunt alte planuri. Sunt 3-4 echipe mari care se bat sus. La una am fost, am castigat un trofeu. Cred ca fara el nici nu simteam ca am fost acolo.Nu depinde de mine daca mai raman la Medias. ci de clubul Gaz Metan si ce imi va pune pe masa de anul viitor. Pentru mine nu va mai fi suficienta doar o prezenta in play-off. Dupa insolventa, factorii locali trebuie sa se puna la masa si sa gaseasca resurse pentru un alt obiectiv", a spus Iordanescu.Acesta are mai multe oferte de la formatii de top din Romania, fiind dorit insistent la Universitatea Craiova de patronul Mihai Rotaru.Iordanescu a fost aproape de despartirea de Medias si in finalul anului trecut, atunci fiind blocat de clauza de reziliere in valoare de 200 de mii de euro pe care trebuia sa o achite.M.D.