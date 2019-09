Edi Iordanescu isi ataca dur sefii de la Medias: "Mi s-a spus ca nu sunt bani"

Ziare.

com

Fiul fostului selectioner a fost numit manager general cu promisiunea ca echipa va iesi din insolventa si ca in acest sezon se va lupta pentru cupele europene.Dupa un debut bun de sezon, Iordanescu a fost anuntat ca nu sunt bani pentru transferuri si ca jucatorii care vor primi oferte vor fi vanduti."Nu s-a adus un antrenor de play-out la Medias, s-a adus un antrenor de play-off, care nu antrenase in play-out pana a venit la Medias. Nu mai vrea sa antreneze in play-out, vrea in play-off.In momentul de fata mi s-a spus ca nu sunt bani. Inseamna ca ceea ce mi s-a propus si promis nu mai e valabil. Si atunci eu ce vin sa fac? Vin si spun ok, atunci nu mai vrem performanta, nu mai vrem play-off. Eu sunt omul care sta aici 24 din 24, mai mult decat paznicii. Si paznicii se mai schimba la stadion, au ture. Eu nu am ture, eu sunt constant aici.Antrenorul meu de portari face meniurile, face gramajele, face de toate la mancare. Preparatorul meu se duce face necesarul cu staff-ul medical de medicamentatie, de vitaminizare, se asigura ca ia in gura fiecare jucator pastilele. Celalalt secund al meu are sarcini sa se ocupe cu terenul, sa fie tusat", a spus Edi Iordanescu, citat de DigiSport Iordanescu a anuntat ca isi va rezilia contractul cu Medias in perioada urmatoare, el fiind dispus sa plece de la echipa.Cum are o clauza ce il obliga la plata unor despagubiri considerabile in cazul demisiei, tehnicianul trebuie sa obtina acordul clubului pentru reziliere.