Lectia data de un fotbalist roman bagat in somaj tehnic: Imi ajung 700 de lei ca sa traiesc

Chiar daca in decursul vietii a castigat si 7.000 de lire pe saptamana, Bus spune ca nu are niciun motiv sa se planga intrucat se poate descurca si cu 700-800 de lei pe luna."Probabil voi primi 75 la suta din salariul mediu brut. Eu mi-am facut un calcul cu sotia si stricam pe luna cam 700-800 de lei ca sa traim, deci imi ajunge. Multumesc lui Dumnezeu ca am putut sa pun deoparte bani", a spus Bus la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport In 2015, Bus s-a transferat in Anglia, la Sheffield Wednesday, unde avea un salariu de 7 mii de lire pe saptamana.Atacantul isi aminteste ca a fost socat cand a aflat cati bani urma sa castige."A fost greseala mea, am avut probabil un sentiment de automultumire, ca romanul, atunci cand am avut un salariu mare. Aveam 7.000 de lire pe saptamana, fara taxe, care erau cam 30-40 la suta, dar pentru mine, era un salariu imens. Eu am plecat de la Sofia neluand de 3 luni bani, deci pentru mine a fost un soc imens", a adaugat Bus.C.S.