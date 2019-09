Oferta de ultima ora pentru Edi Iordanescu: Salariu de 1.8 milioane de euro

Ziare.

com

Fiul lui Anghel Iordanescu este dorit de un club din Arabia Saudita, care incearca sa-l convinga sa plece de la Gaz Metan Medias, conform Fanatik. Echipa care il vrea pe Iordanescu este FC Damac, care nu are o traditie prea mare in fotbalul saudit.Arabii vor insa sa plateasca si clauza de reziliere a antrenorului, pe care spera sa-l convinga cu un salariu urias.Lui Iordanescu i s-a propus un contract pe 20 de luni, in care ar urma sa castige 1.8 milioane de euro.Totusi, antrenorul spune ca va refuza aceasta propunere. "Nu vreau sa comentez prea mult, e un capitol inchis deja, am refuzat oferta. Sunt la Medias, am un contract, am niste obiective, am o munca grea in fata si asta ma motiveaza sa-mi duc contractul la capat. Am incredere mare in grupul de jucatori si merg cu ei pana la capat. Mai mult decat atat, eu i-am adus pe majoritatea si am o datorie morala sa termin alaturi de ei ce am inceput. Sa nu uitam de sperantele pe care le-am creat pentru suporteri , care asteapta sa vada o echipa mare a Gazului, calificata in play-off. Alea cui ar ramane!?", a afirmat Iordanescu.C.S.