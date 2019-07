Primele declaratii despre problemele de sanatate ale lui Edi Iordanescu: "Suntem alaturi de el"

Ziare.

com

Veteran al lotului Mediasului, portarul Razvan Plesca spune ca Iordanescu junior le-a transmis elevilor sai ca va lipsi o perioada si spune ca nu se asteapta ca echipa sa resimta absenta tehnicianului."Ne-a transmis un mesaj prin secundul sau, a mai avut mici probleme in ultima vreme, nu cunosc sursa acestor probleme, probabil a decis sa faca niste analize. Suntem alaturi de el, a creat o filosofie de joc, noi nu putem spune ca ne afecteaza pentru ca a lipsit doar cateva zile. Este informat stie tot ce se intampla la echipa, speram din punct de vedere uman sa se faca bine cat mai repede" a spus goalkeeperul de 36 de ani la Telekomsport Edi Iordanescu are 41 de ani si ar mai fi avut probleme si in primavara acestui an, cand a lipsit de la echipa o scurta perioada.Recent, antrenorul lui Dinamo, Eugen Neagoe, a suferit un infarct si a ajuns de urgenta la spital.